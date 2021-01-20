抗SARS英雄313字告白桃醫！「1插管照」惹眾哭：謝謝你們

新冠肺炎持續肆虐，近日桃園醫院醫護染疫事件擴大感染，中央流行疫情指揮中心昨（19）日宣布新增4例本土確診，各界都十分擔心與關注。對此，急診醫師白永嘉在臉書回憶2003年的SARS疫情，並貼出一張當時為病患「插管」的照片，讓許多網友不禁看哭，直呼「謝謝你們！」

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白永嘉貼出一張照片並表示，這是一場仍在進行中的戰爭，我們的敵人—病毒，已經摧毁很多國家的醫療體系，奪走許多病人及醫護人員的寶貴生命。他也透露，這張照片是他面對SARS病患，著裝要準備進去插管的時候，「明明知道還是可能會被感染，卻很堅定明白必須要這麼做，因為在這場戰爭之中，沒有人可以置身事外，沒有人可以選擇退後。」

白永嘉接著說，今天全台灣的醫護人員也是一樣，每天在醫院裡，不只要面對新型冠狀病毒，還有心肌梗塞、中風、敗血症、意識不清、嚴重外傷、癌症、呼吸衰竭等許許多多危及生命的病人，「他們不怕辛苦，他們都是戰士」。



▲白永嘉臉書全文。（圖／翻攝自白永嘉臉書）

而對於許多人擔心醫護人員又確診、疫情會擴大，白永嘉則溫情喊話「越是在這個時刻，越需要平靜安穩，我們一起為全台灣的醫護人員禱告，為最辛苦的防疫人員打氣，保護自己，不要恐慌，不要害怕，團結一心我們一定可以守住台灣 ！」





對此，許多網友看後超感動，紛紛留言「謝謝第一線的您們守護台灣 ，也希望所有台灣人能當所有醫療人員的後盾！」「感謝所有辛苦的醫護和防疫人員，因為有您們守護台灣，大家才能如往常一樣正常生活，真的衷心感激！」「謝謝你們的辛苦，大家一起守護台灣，加油！」「千言萬語化作一句謝謝」、「 感恩在第一線所有辛苦的醫護人員，時時刻刻守護著台灣每個角落，感謝再感謝」、「這麼長久時間的辛苦與壓力，冒巨大的風險，相當不容易，感謝所有醫療團隊與相關人員在第一線為國人把關」。（編輯：許苡晴）