NBA／Curry回憶曾為他打替補　Acie Law是何許人也？

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但問題是Curry其實並沒有為Law打過替補。這位191公分的後衛只在NBA打了4季，目前人在歐洲打球。他生涯為勇士效力過45場比賽，沒有任何一場是以先發身分出戰。
Law曾在2009-11的2個賽季期間，短暫和Curry在勇士合作過，不過後者在菜鳥年就已經是出賽超過30分鐘，場均17.5分、5.9助攻、4.5籃板、1.9抄截，三分球命中率43.7%的怪物新人了；而Law職業生涯場均最高為4.3分，且他在勇士場均只有15.5分鐘的出賽時間。
Law在加入NBA之前，曾在高中時入選麥當勞明星隊，然後為德州農工大學打了4個賽季，兩次入選All-Big 12。在他的大四賽季，Law在34場比賽中，場均18.1分、5助攻，帶領球隊以27勝7敗的戰績殺進甜蜜16強，然後敗給了曼菲斯大學。
但就如同許多在NBA失意的「前天才球員」一樣，Law在聯盟打得並不順遂，2007年選秀大會上他以首輪第11順位被亞特蘭大老鷹挑走，就此開啟了他短暫的浪人生涯，總計他只在NBA打了188場比賽，其中先發了8場。
但Curry大概也不是有意要虧這位學長，只是希望用自己年輕時打替補的事情來幫助Wiseman振作起來。兩屆年度MVP得主這麼說道，「他(Wiseman)是一個完美主義者，可是他不能在沒表現不佳時太過沮喪。堅持下去，保持平常心，我以前也經常坐板凳，這種事確實會發生，你必須從容接受這些挫折，並從中學習。」