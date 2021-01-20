疫苗短缺分配不均　窮國難尋出路

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美國杜克大學全球衛生創新中心（Duke GlobalHealth Innovation Center）「啟動與規模計速」（Launch and Scale Speedometer）統計，全球至今年1月8日已談定的雙邊疫苗購買合約達70億劑，仍在談或已預約的有55億劑，共125億劑。
在已簽訂合約的70億劑中，高收入國家約41.98億（約59.97%）、中上收入國家約12.43億（約17.75%）、中下收入國家約4.95億（約7.07%）、世界衛生組織（WHO）主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）約10.7億（約15.28%）。
值得注意的是，該項統計指出，沒有任何低收入國家有簽訂合約，這代表「所有低收入國家都只能仰賴COVAX的分配」；而中下收入的國家中，製藥產業發達的印度因受益於與疫苗開發業者合作，已購得3億劑量，亦即其他中下收入國家僅1.95億。
許多富國購買的疫苗遠超過人口數。加拿大研究機構Visual Capitalist去年12月統計，加拿大已洽購3.5億劑疫苗，是3800萬人口數的9.21倍。
由慈善機構樂施會（Oxfam）等國際非政府組織組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）近期指出，如果沒有採取行動加速疫苗供應，今年67個窮國（包括30個低收入國家和37個中下收入國家）只有1/10的人能接種疫苗。
啟動與規模計速網站指出，以目前的模型預估，全球人口都要打到疫苗，要到2023年或2024年。亦即窮國民眾可能要再等2年至3年的時間。
美國杜克大學（Duke University）的學者泰勒（Andrea Taylor）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指出：「現在的狀況是，即使所有20多歲的美國人都打疫苗後，衣索比亞的前線醫護人員還在等，這是令人無法接受的。」
已問世的疫苗中，美國輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗，以及美國業者莫德納（Moderna）的疫苗是使用傳訊核糖核酸（mRNA）創新技術的疫苗，被認為防護力最強。WHO的COVAX機制至今尚未購得這兩款疫苗。
英國倫敦國王學院醫院研究員阿伯希（Mais Absi）日前告訴「阿拉伯新聞報」（Arab News），她不希望只有富國使用這兩款疫苗，其他國家用傳統疫苗，但因為這兩款疫苗貴，且需要特殊冷鏈系統保存，很可能結果就是如此。
美國製藥顧問阿布伊薩（Khawla Abu-Izza）指出，疫苗成本與保存條件影響什麼國家用什麼疫苗，中國、俄羅斯的疫苗也不見得比較不好，可能也同樣有效，「但我們還沒有看到資料」。不過，阿拉伯新聞報也說，有很多疫苗觀察家認為，疫苗列車的「頭等艙服務有錢國家，開發中國家擠進經濟艙」。
中國、俄羅斯的疫苗價格較低，成為中收入國家的主要來源。
根據啟動與規模計速網站指出的資料，中國疫苗的客戶有印尼、巴西、土耳其、墨西哥、智利、馬來西亞、摩洛哥、秘魯等。俄羅斯的疫苗主要購買者有印度、巴西、墨西哥、埃及、阿根廷、尼泊爾、委內瑞拉、烏茲別克等。
這些中收入國家中，有許多也購買英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Universityof Oxford）合作的疫苗。阿斯特捷利康曾承諾，疫苗僅會以成本價出售，不會求利，並將64%的疫苗保留給中低收入的國家。
阿斯特捷利康已與COVAX簽約，根據WHO去年12月18日的資訊，COVAX也與美國嬌生公司（Johnson &Johnson）、印度的血清研究所（Serum Institute ofIndia）簽約，洽購共約20億劑疫苗，190個COVAX參與國家今年上半年能取得疫苗，其中約13億劑免費供92個中低收入國家，目標是至年底各國至少2成人口接種。
不過，路透社報導，WHO內部文件指出，COVAX失敗的風險極高，主要因為缺乏資金、疫苗供給面臨短缺、以及安排合約的複雜性等，其結果可能造成窮國數億人口直到2024年才有施打疫苗的機會。
路透指出，為了達成COVAX目標，WHO還短缺49億美元（約新台幣1372.88億元）資金。COVAX自阿斯特捷利康、美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）、法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）洽購的疫苗也都面臨進度落後的問題。
阿斯特捷利康的疫苗1月4日才開始在英國使用，諾瓦瓦克斯醫藥公司、賽諾菲的疫苗都還在人體試驗階段。而WHO目前僅核准輝瑞與BioNTech合製疫苗的緊急使用權。
各界對於如何解決疫苗短缺、不均的問題提出許多呼籲，包括免除藥廠專利權以加速疫苗大量生產、富國捐出多餘疫苗等，畢竟疫情延燒不只攸關窮國的人權，也影響富國利益，並加劇全球不平等，但到目前為止沒有具體進展。（編輯：高照芬、林憬屏）1100120