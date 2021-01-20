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祝新政府好運！川普發表告別演說　自豪團結全世界抗中

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-20 11:43:20｜2021-01-20 12:10:26

川普 卸任演說
▲美國白宮官方YouTube頻道於當地時間19日更新，上傳川普總統預錄的卸任演說影片。川普感謝幕僚及美國人民過去4年的支持，並表示自己準備好權力交接。（圖／翻攝自影片）
美國第45屆總統川普將於當地時間20日卸任，今日白宮更新總統告別演說影片。川普表示，過去4年其政府與支持者發起了「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，這段時間的成就令人自豪，相信任期結束只是這個運動的開始。川普也表示自己準備好將權力移交給即將上任的新政府，並給予最誠摯的祝福，但沒有明確提及當選人拜登（Joe Biden）的名字。
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根據白宮官方網站，川普演說中講道，本週新政府即將上任，希望他們能夠繼續讓美國保持安全、繁榮，川普政府為此獻上最誠摯的祝福、祝他們好運。同時，川普也感謝第一夫人梅蘭尼亞（Melania）、女兒伊凡卡（Ivanka）、女婿庫許納（Jared Kushner）等家人的支持，以及對副總統彭斯（Mike Pence）及其家人、白宮幕僚長米道斯（Mark Meadow）等幕僚、內閣，還有廣大的美國民眾表達感謝。
對於1月6日的國會暴動，川普表示政治暴力是對所有美國人的攻擊，這毫無容忍的餘地。他呼籲大眾團結，摒棄黨派仇恨，重建美國人共享的價值，一同鍛造整體的命運。

川普演講中細數過去4年達成的政績，包括減稅政策、退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》（Trans-Pacific Partnership）以及《巴黎協定》（Paris Climate Accord），重新協商《美韓自由貿易協定》、以《美加墨協議》（USMCA）取代北美自由貿易區。

川普指出，最重要的是美國在其任期內，與中國簽訂首段貿易協議。然而在協議甫達成之際，「中國病毒」（此指新冠肺炎，COVID-19）就席捲全球，美中貿易協議內容急遽變化，數十億元湧入美國但病毒疫情卻造就另一個場景。同時，川普政府也前所未見地團結全世界的國家，一同抵抗中國。

不過雖然世界飽受疫情所苦，川普認為美國仍然在經濟上表現出色，在他任職期間美國成為能源出口大國，將生產線拉回國再次打響美國製造（Made in the USA）的名號，以及股市屢屢創下新高；川普政府任內，藥廠與生技公司也在數個月內，研發出兩款新冠疫苗，堪稱是「醫學奇蹟」。

川普表示，在自己即將離開白宮之際，他回想起曾經經歷過的危險與珍貴的種種，過去美國作為世界上最強大的國家，面對許多威脅，但最大的威脅是美國人民喪失對自己的信心，川普呼籲大眾不要放棄對國家的信心，一個國家只有精神強大才能夠真正的堅強。

川普說道，現在他準備好在週三（20）將權力移交給新任政府，他希望每個美國人民知道，他們所支持的運動（MAGA）才剛剛開始，國家為公眾服務的信念不會削減，反而將日益強大。他將帶著忠誠、喜悅的心情、樂觀的精神與對美國的信心，離開那個莊嚴的地方（白宮），川普相信對這個國家以及孩子們最好的情況即將到來。
 
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