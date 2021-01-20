中警、義警、里長匯聚資源寒冬送愛心　期拋磚引玉

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公益所所長江清萬率員與劉興峰里長將愛心物資分送弱勢民眾時，表示希望能帶動更多的愛心投入社會各個需要幫助的角落；同時，江清萬所長向里民報告警一分局在去(109)年執行成果，包括全般竊盜案破獲率101.6%、機車竊盜案破獲率140%，阻詐金額達112萬6300元、取締酒駕229件、各類交通事故發生則減少54件，可見中西區治安在警一分局同仁努力下，治安日趨穩定進步。另外，江清萬所長表示年節期間使用網路交易為趨勢，務必提防詐騙，提醒民眾記住「一聽、二掛、三查證」。如有提領大量現鈔，可撥打110請申請護鈔。
中市警五分局北屯義警中隊則在昨(19)日到豐原區「社團法人臺中市社區協進會弱勢兒少照顧輔導之家」關懷，並捐贈2萬元年節加菜金。協進會督導洪小姐說，他們的「孩子的秘密基地」目前服務約40位國中、小學生，主要實施弱勢兒少課後生活輔導與照顧，希望藉由課後輔導以改變弱勢家庭孩子的生命發展與結局。北屯義警中隊長邱國茂表示，雖然捐款金額不多，但仍期盼能達到拋磚引玉效果、集結大眾之力，讓大家們都能夠安穩過年。
第五分局代理分局長劉永昌表示，北屯義警邱中隊長除帶領義警中隊同仁協助第五分局治交安維護外，平時為人更樂善好施，總是刻不容緩地奉獻在公益慈善工作上。此次趁著歲末春節前夕，特地邀集中隊幹部共同送暖，並致贈慰問金2萬元，相當有意義。