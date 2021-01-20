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中警、義警、里長匯聚資源寒冬送愛心　期拋磚引玉

記者鄧力軍/台中報導

2021-01-20 12:38:31

中警、義警、里長匯聚資源寒冬送愛心　期拋磚引玉
▲公益派出所與劉興峰里長匯聚資源寒冬送愛心(圖/記者鄧力軍翻攝 )
歲末寒冬年節將至，臺中市政府警察局第一分局公益派出所所長、公益所里長劉興峰結合向上愛心會舉辦冬令救濟物資發放活動暨犯罪預防宣導活動，讓弱勢家庭及長者備感溫暖。另，第五警分局北屯義警中隊則響應「110年加強重要節日安全維護工作」，並到豐原區「社團法人臺中市社區協進會弱勢兒少照顧輔導之家」關懷，捐贈2萬元年節加菜金，在年前一波波寒流侵襲同時，溫暖弱勢族群的心。
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▲中市警五分局北屯義警中隊到「社團法人臺中市社區協進會弱勢兒少照顧輔導之家」關懷，並捐贈2萬元年節加菜金(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲中市警五分局北屯義警中隊到「社團法人臺中市社區協進會弱勢兒少照顧輔導之家」關懷，並捐贈2萬元年節加菜金(圖/記者鄧力軍翻攝)
 
公益所所長江清萬率員與劉興峰里長將愛心物資分送弱勢民眾時，表示希望能帶動更多的愛心投入社會各個需要幫助的角落；同時，江清萬所長向里民報告警一分局在去(109)年執行成果，包括全般竊盜案破獲率101.6%、機車竊盜案破獲率140%，阻詐金額達112萬6300元、取締酒駕229件、各類交通事故發生則減少54件，可見中西區治安在警一分局同仁努力下，治安日趨穩定進步。另外，江清萬所長表示年節期間使用網路交易為趨勢，務必提防詐騙，提醒民眾記住「一聽、二掛、三查證」。如有提領大量現鈔，可撥打110請申請護鈔。

中市警五分局北屯義警中隊則在昨(19)日到豐原區「社團法人臺中市社區協進會弱勢兒少照顧輔導之家」關懷，並捐贈2萬元年節加菜金。協進會督導洪小姐說，他們的「孩子的秘密基地」目前服務約40位國中、小學生，主要實施弱勢兒少課後生活輔導與照顧，希望藉由課後輔導以改變弱勢家庭孩子的生命發展與結局。北屯義警中隊長邱國茂表示，雖然捐款金額不多，但仍期盼能達到拋磚引玉效果、集結大眾之力，讓大家們都能夠安穩過年。
第五分局代理分局長劉永昌表示，北屯義警邱中隊長除帶領義警中隊同仁協助第五分局治交安維護外，平時為人更樂善好施，總是刻不容緩地奉獻在公益慈善工作上。此次趁著歲末春節前夕，特地邀集中隊幹部共同送暖，並致贈慰問金2萬元，相當有意義。
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