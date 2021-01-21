拜登就職演說　陳以信：強調民主、團結選後美國

美國「第59屆美國總統副總統就職典禮」美東時間20日上午在美國首都華盛頓國會山莊西草坪舉行。國民黨立委陳以信表示，拜登就職演說看出他強調美國民主價值，希望團結選後人心，演說主題圍繞在疫情控制與國內議題。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳以信觀看拜登就職演說後表示，拜登指出「美國曾被挑戰但變得更堅強」，展現克服外界挑戰美國地位的決心，「我們將會修復聯盟並重新與世界連結」，他認為拜登強調將以多邊途徑並重返國際社會因應今後挑戰。「我們不僅以權力典範（example of power）而領導，更因典範權力（power of example）而領導」，這是拜登就職典禮的金句，他可能想強調美國將會硬實力與軟實力並重，一邊維持美國霸權，一邊強化美國價值。陳以信指出，值得注意的是，拜登並未特別提到中國，或其他重要友邦，當然更沒提到台灣。他顯然要把演說焦點放在美國，不願提及他國而讓主題失焦。不過他的上段談話已是言簡意賅、微言大義，足以看出「修復聯盟重啟連結」，「軟硬兼施美國領導」，將會是未來4年拜登政府的核心策略。拜登就任美股創新高 台股早盤大漲逾200點再攻上萬六蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 駐美代表處證實拜登上任秒發文！「美總統推特帳號」換人管 50萬人朝聖