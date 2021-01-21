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拜登就任美股創新高　台股早盤大漲逾200點再攻上萬六

記者許家禎/台北報導

2021-01-21 09:53:55｜2021-01-21 09:54:24

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲拜登宣誓就任美國總統，美股道瓊、標普和那指創歷史新高，台股早盤也再度攻上萬六。（圖／NOWnews資料照片）
拜登宣誓就任美國總統，美股道瓊、標普和那指創歷史新高。台北股市今（21）日開跌，但隨後在電子族群帶領下，以及台積電後來點火，漲0.6%，來到652元，大盤也大漲200多點，再度攻上萬六，來到16058點再創新高。其他，聯發科漲4%，來到914元。聯電也漲2%，來到53.5元。
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美股20日道瓊指數上漲257.86點，或0.83%，收31188.38點；標普500指數上漲52.94點，或1.39%，收3851.85點；那斯達克指數上漲260.07點，或1.97%，收13,457.25點；費城半導體指數下跌8.28點，或0.27%，收3085.04點。
台北股市今日開盤跌30.45點，加權股價指數以15775.73點開出，隨後大漲200多點，來到16058點，站上萬六。而今日盤面台積電早盤弱勢，在平盤上下整理，但後來點火漲0.6%，來到652元。而鴻海戰略投資AI新創業者耐能智慧（Kneron），今早也發布FOXCONN NxVAE全新非監督式學習AI演算技術，早盤來到117元，漲幅2%以上。
聯電不遑多讓漲2.6%，來到53.5元。聯發科發表最新一代5G旗艦晶片天璣1200系列，也已獲手機品牌率先採用，產品預計今年問世，今日早盤漲4.8%，來到914元。而群創、友達買盤敲進，分別漲6%與3.8%。
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