數位身分證暫緩換發　政院拍板先訂專法再推動

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部今在行政院院會中報告，由於外界擔憂數位身分證會遭到駭客攻擊、憂心中國滲透、擔心數位足跡等等，決議暫緩換發，先制定專法之後，再依法辦理。
內政部長徐國勇表示，會跟法治政委羅秉成討論溝通專法的事情，擬定草案，經過內政部部務會議通過，再送行政院院會，之後再送立法院三讀通過，「現在並沒有時間表」。
對於專法的內容，徐國勇說，會參考、比較各國的相關規定，再來制定專法，「沒有把時程壓在哪裡」。
對於政策喊卡的原因，行政院秘書長李孟諺說，有來自資安界、資訊界、法界的聲音，很多人認為法源還要強化，應訂定專法。此外公民團體、NGO也有很多建議跟陳情，加上試辦的地方政府也有反映意見。在綜合考量之下，決定暫緩辦理，等專法制定後再來執行。
媒體提問，推動數位身分證政策的預算規模多少？徐國勇說，政院核定的預算是48億多元。至於標出去的標案，在軟體、第三方認證的廠商，不會造成損害，而印製卡片的中央印製廠，則會進行相關盤整之後，再來依契約進行。
李孟諺補充說明，目前政策是延緩執行，等專法完備之後再推，投入的相關經費不會浪費，廠商購買的機器、印製卡片，只是延後履約。
李孟諺轉述蘇貞昌的裁示說，政府都是以最謙卑的態度，以最科學嚴謹的準備，一定要讓全民最接受，與時俱進、無懈可擊，這個才是最受人民歡迎的，也才是做事情的態度，從這件事，他要給所有參與的同仁鼓勵，請繼續加油，也以這樣的態度為國家做事、為人民服務。請人民也能信任政府，政府都會從各方面是要為人民做到最好，也請放心跟支持。