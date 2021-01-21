許崑源長女承父衣缽 許采蓁宣布參選2022高雄市議員
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-21 12:20:55｜2021-01-21 12:36:28
已故高雄市議長許崑源在去年6月6日罷韓投票日過世，目前擔任「許崑源愛心慈善會」秘書長的36歲大女兒許采蓁近期勤走基層，昨（20）日在臉書發文「為了延續父親的志業，決定走出自己的舒適圈，站出來繼續為父親長年熱愛的鄉親服務」，並證實將投入2022年的高雄市議員選舉。
許采蓁說，「記憶中的父親總是把服務選民及替市民朋友爭取更多福利擺在首位。經過這半年的走訪，雖然時間不長但所到之處都能深深感受到每一位鄉親都把我當成家人看待的感覺，就連初次見面的陌生人也給我很多的鼓勵。這樣的溫暖給了我無限的動力，這一切的溫馨及親切感，讓我更加的理解為何爸爸心中永遠放不下所愛的鄉親」。許采蓁並向選民喊話「也許現在您還沒看見或不知道我，也許您反映的事情還沒有下落，但請各位稍等我一下！『我誓讓那散落的心回到歸處』，帶著鄉親們的熱情支持，竭盡所能、全力以赴做到最好，定不讓長期愛護我們的鄉親失望」；對此，今天許采蓁回應「爸爸離開還未對年不宜鋪張，這篇文章主要的用意是希望大家知道我們還是一直持續在做服務，沒有間斷，也希望大家要是有什麼需要我們家族服務的地方，我們還是一直都會在」。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟則表示，許崑源議長在高雄市前金、新興單獨一個選區的時候就已經是在地的民意代表，一直到前金新興，加上苓雅，高雄市合併前到合併後，許議長是一個非常資深，而且擔任過議長的一個地方的政治人物，也是政治領袖，她的女兒「妞妞」要承接衣缽，跑的也非常勤快，在地方上也頗受好評，是一個相當有衝勁、後續看好的一位政治人物，不過，依據政黨政治，民進黨也會提名最好的人選，一起進行一場良性競爭。