自費篩檢可望降價？陳時中：核定方在地方政府與醫院
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-21 16:17:57
近日國內新冠肺炎疫情有升溫趨勢，由於時值近農曆春節，開始有民眾抱怨國人自費採檢費用過高，有醫檢工會也跳出來稱試劑成本只要650至750元，對此，指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，費用的核定是在地方政府和醫院，若他們要申請降價，指揮中心這邊是不反對的。
針對國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，陳時中今日在指揮中心的記者會上表示，整體來講，費用的核定是在地方政府和醫院方，若是他們要申請降價，指揮中心這邊當然不會反對。至於是否有需要讓快篩更普及，讓民眾可至診所就能夠篩檢？陳時中回應稱目前並沒有這樣的計畫，基本上在自費採檢的條件已經很寬鬆，有這樣需求的人可以來做，或是有相關症狀的人到採檢單位做篩檢，不過若是普遍來講，沒有任何情況也沒有需要的人，是不建議普及，也不建議大量來做採檢。
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