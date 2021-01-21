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自費篩檢可望降價？陳時中：核定方在地方政府與醫院

記者林莞茜/綜合報導

2021-01-21 16:17:57

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▲針對國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，指揮官陳時中說明費用核定在地方政府與醫院。（圖／擷取自疾管署直播）
近日國內新冠肺炎疫情有升溫趨勢，由於時值近農曆春節，開始有民眾抱怨國人自費採檢費用過高，有醫檢工會也跳出來稱試劑成本只要650至750元，對此，指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，費用的核定是在地方政府和醫院，若他們要申請降價，指揮中心這邊是不反對的。
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針對國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，陳時中今日在指揮中心的記者會上表示，整體來講，費用的核定是在地方政府和醫院方，若是他們要申請降價，指揮中心這邊當然不會反對。
至於是否有需要讓快篩更普及，讓民眾可至診所就能夠篩檢？陳時中回應稱目前並沒有這樣的計畫，基本上在自費採檢的條件已經很寬鬆，有這樣需求的人可以來做，或是有相關症狀的人到採檢單位做篩檢，不過若是普遍來講，沒有任何情況也沒有需要的人，是不建議普及，也不建議大量來做採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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