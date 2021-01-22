別跟財神過不去！去年9-10月統一發票千萬獎5人還沒兌領

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根據財政部賦稅署公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，1000萬元特別獎中獎發票有10張，200萬元特獎中獎發票則有16張。
不過，賦稅署表示，至目前為止，1000萬元特別獎還有5張沒有兌領，其中有1張是在桃園市復興路的成助茶花35元買飲料中獎，1張在台南市安中路7-11消費42元買飲料及食品，另1張於新北市中和景平路全聯買花56元買食品，還有1張在中壢環中東路海口蔬菜水果平價中心消費89元，亦有1張是在新北市新店安康路麥當勞消費185元。
此外，200萬特獎也同樣還有5名幸運得主未現身領獎，包括在花蓮縣新城鄉嘉里路家樂福消費50元買食品及飲料、在新北市板橋仁愛路美廉社消費94元、在台中市昌平路7-11買203元飲斗及食品、在台北市汀州路金石堂書店買用品加運費共花309元，還有1張是在台中大甲蔣公路7-11買飲料及遊戲卡1004元。
由於去年9-10月期統一發領獎期限至今年3月5日止，賦稅署也呼籲民眾仔細檢視手中當期發票，並請中獎者儘速向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌領獎金，不要讓幸運之神從身邊溜過。