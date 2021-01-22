澄清複式防疫非「禁桃令」 金門挺桃園：防疫不分你我
新頭殼
2021-01-22 12:55:09｜2021-01-22 12:55:29
澎湖縣及雲林縣政府等縣市紛紛要求該縣市員工不要到桃園後，苗栗縣政府也跟進宣布「禁桃令」。而金門縣府因應疫情，則是實施「複式防疫」，會在金門航站入境處安裝紅外線體溫監測儀，並且要求縣屬公務員避免非必要公務赴台、大型活動啟動電子圍籬監控以及取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會。對於外界將其納入「禁桃令」縣市，金門縣政府澄清，他們實施的是複式防疫，而非針對桃園市的「禁桃令」。
金門縣府表示，即日起至2月28日止，若因特殊需求須辦理大型集會、活動，請務必遵守下列防疫規範：第一，室內落實實名制，規劃固定入口，且於入口處量測體溫，做好手部消毒；第二，戶外活動應於活動場域提供足量的手部消毒用品、提高公廁消毒頻率，並設有醫療應變措施。除指定販賣區外，場內不得販售飲食，並於活動期間全程佩戴口罩。除補充水分外，禁止飲食，勸導不聽者，將予裁罰；最後，居家檢疫、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者（包括表演者及活動工作人員），嚴禁參加相關活動。金門縣衛生局呼籲民眾，請持續力行防疫新生活運動，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時進入具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之高風險場域時，務必全程佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險，將防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。金門縣長楊鎮浯也透過臉書向桃園市長鄭文燦喊話，強調金門和桃園市是姊妹市，去年二月，鄉親在台居家檢疫找不到防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手，協助提供防疫旅館給返國的金門鄉親，至今仍繼續協助，他由衷感激，他認為，防疫不分你我，全國同舟共濟，相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭文燦市長的領導下，一定能走過這段疫情緊繃期，鄭文燦也留言回應表達感謝之意。