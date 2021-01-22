台中「助桃」患難相挺 盧秀燕、鄭文燦臉書留言互打氣
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-22 17:09:51
近日桃園發生群聚感染，引發部分縣市政府下達「禁桃令」，禁止相關人員赴桃園洽公。對此，台中市明確表達「助桃」立場。市長盧秀燕今天表示，一個城市獨力抗疫很艱苦，台中非但不禁桃，還要在患難中相挺，若桃園醫院有需要協助之處，台中一定及時伸援手。盧市長也向鄭文燦市長致意說「你辛苦了！」
患難見真情，桃園市獲得台中大力相挺，市長鄭文燦下午隨即在盧市長臉書留言，感謝盧市長同心抗疫，一起做第一線醫護人員溫暖且堅強後盾。盧市長回覆「防疫非常辛苦，大家齊心協力，我們一起共度難關，加油！」。兩位市長互相加油打氣，吸引許多網友按讚。
盧市長今日上午參加太平蝙蝠洞延伸步道建置工程啟用典禮時，針對桃園群聚感染擴大，台中防疫如何因應時，表達明確態度。盧市長表示，過年期間，人潮聚集的活動可能會多一些，為了全民健康、為了防疫考量，市府做了防疫調整，針對數百人以上的大型集會活動，儘量要求停辦或延期等，其次，也希望民眾口罩戴好戴滿，參加任何活動，全程戴口罩、實聯登記、量體溫並消毒雙手，加嚴防疫。
盧市長也提醒，台中市政府及所屬機關已防疫升級，從今日開始洽公除了戴口罩、量體溫、消毒雙手外，也必須實聯登記，唯有全民共同重視防疫、加強防疫，才能保持健康過好年。
對於桃園發生群聚感染一事，盧秀燕表達「助桃」立場。她強調，人在患難時更該互助相挺，不分桃園人、台中人，大家同心協力抗疫。盧市長也為桃園市民加油，呼籲大家齊心協力，共度難關。