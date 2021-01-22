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外交成果豐碩　蔡英文籲國人團結互助

記者張志康/綜合報導

2021-01-22 20:03:05

蔡英文臉書
▲總統蔡英文在臉書發文，表示在大洋洲、美洲及歐洲，外交都有豐碩成果，呼籲國人團結互助。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
日前駐美代表蕭美琴出席美國總統拜登就職典禮，在國內政壇引起諸多議論，總統蔡英文今（22）日傍晚在臉書發文，表示我國外交人員在大洋洲、美洲及歐洲，取得了豐碩的外交成果，呼籲國人團結互助，才能一起面對更多挑戰。
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蔡英文先感謝所有在第一線為台灣打拚的外交人員，創造豐碩的外交成果。蔡英文表示，一個國家可以不斷往前進，是因為所有的政府同仁，都在各自的崗位上克盡職責，全力以赴。這幾天，我們都看到了，辛苦的防疫人員，在第一線和疫情拚搏。而在外交的最前線，外交人員也積極進取，為台灣拚出了國際能見度。
蔡英文指出，外交部長吳釗燮，正以總統特使的身分，參加友邦帛琉新任總統就職典禮。蔡英文說她前陣子與帛琉總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）視訊通話，表達了和帛琉一起挺過疫情的信心。

蔡英文說，駐美代表蕭美琴不只代表政府出席美國新任總統的就職典禮，更被彭博商業週刊（Bloomberg Businessweek）選入2021年八位值得關注的重要人士（Eight of the Most Important People to Watch in 2021）。來自台灣的外交代表，成為了世界的焦點。

另外，蔡英文也特別指出，歐盟的朋友也持續展現挺台力道！這兩天，歐洲議會接連通過「共同外交暨安全政策」年度執行報告、「共同安全暨防禦政策」年度執行報告、「連結性及歐亞關係」報告等三項決議。其中，和台灣相關的內容大幅增加，這是友台的具體表現。

蔡英文認為，橫跨大洋洲、美洲、歐洲三個區域，不約而同傳回了好消息。這是所有外交人員，不分幕前幕後長期耕耘的結果，也讓我們對於台灣走向世界，有了更大的信心。
最後，蔡英文呼籲，當外交人員遠處國外，積極把握每一個為台灣發聲的機會，身在國內的我們，更應該團結彼此，互相協助。台灣，一定可以度過挑戰，持續發光發熱！
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