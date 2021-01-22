花500元賠10萬！防疫保單賣翻 台產1／25下午5時起停售
記者顏真真/台北報導
2021-01-22 20:16:37｜2021-01-22 20:33:05
新冠肺炎疫情延燒，尤其衛福部立桃園醫院群聚感染事件擴大，讓「防疫保單」也受到高度關注，其中台灣產險去年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」，因年繳保費只要500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，更是賣翻，也引發金管會關切。不過，台產今（22）日宣布，由於湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到公司所設定的風險累計額度，自下周一（25日）下午5時起，停止此防疫保險商品的受理。
台產表示，此防疫保單近日因疫情關係受到全國民眾關注，目前湧入的案件數量遠超過公司行政作業的負荷量，儘管公司已緊急調派有可調動入力支援紓解業務，仍不免影響其他保戶的承保作業及理賠報案、保單異動申請等的處理效率。台產進一步指出，依近日此商品的銷售情形，預估即將達到公司所設的風險累績額度，為落實公司風險管理政策，維持公司經營安全穩定，因此決定在下周一1月25目下午5時起，停止此防疫保單的受理。
根據金管會統計，截至昨日國內共14家產險公司發行共32張防疫保單（含對個人及企業），承保件數達14 萬8745件，新契約保費收入達新台幣7152萬元。
不過，台產這張保單強調年繳保費500元，針對隔離及檢疫，即可獲得10萬元的補償，更造成熱銷，也引發外界關注是否會有道德風險？金管會保險局則表示，各家公司須自行衡量風險胃納程度，評估銷量及核保理賠情形，做好風險控管，若台產決議停售，也是公司自行決定。金管會也呼籲民眾不應試圖藉由保單獲利，並強調理賠仍有除外條款，例如違反政府相關防疫規定，將不予理賠。
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