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俄國警方誓言鎮壓反對派示威　異議領袖助手恐入獄

中央社

2021-01-23 06:32:41

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）從德國返抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。他的盟友計劃在數十個城市舉行示威，聲援納瓦尼。俄羅斯警方則誓言鎮壓週末反對派示威，納瓦尼的助手恐面臨罰款及入獄。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）從德國返抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。他的盟友計劃在數十個城市舉行示威，聲援納瓦尼。俄羅斯警方則誓言鎮壓週末反對派示威，納瓦尼的助手恐面臨罰款及入獄。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友計劃明天在數十個城市舉行示威，聲援回國即被捕入獄的納瓦尼。警方今天誓言鎮壓週末反對派示威，他的助手恐面臨罰款及入獄。
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莫斯科警方今天表示：「試圖舉行未經批准的公共活動，以及參與者的任何挑釁行為，都會被視為對公共秩序的威脅，並且將立即遭到鎮壓。」
納瓦尼的夥伴呼籲俄國民眾上街示威，無畏官方施壓，他們也承諾將對明天遭到罰款的示威者提供財務協助。

由納瓦尼創辦的反貪腐基金會（Anti-CorruptionFoundation）主管日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在臉書寫道：「（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）竭盡所能要恫嚇你們。」

納瓦尼的數名親近夥伴昨晚被捕，包括知名活動人士索波爾（Lyubov Sobol）及納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh），他們因為呼籲俄國民眾參加這些示威遭到逮捕，面臨巨額罰款及短期徒刑。

索波爾的律師伏羅寧（Vladimir Voronin）告訴法新社，索波爾被控一再違反公共集會法規，最高可處30萬盧布（約新台幣11.2萬元）罰款。

伏羅寧指出，索波爾今天不太可能被處以徒刑，但伏羅寧警告，如果索波爾被查出有罪，當局之後可能對她展開刑事調查。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在與蒲亭通話時，要求「立即釋放」納瓦尼。

米歇爾的辦公室表示：「米歇爾指出，歐盟團結一致要求俄國立即釋放納瓦尼，並在完全透明及毫不拖延的情況下，就針對他的謀殺意圖繼續進行調查。」
納瓦尼去年在俄國遭蘇聯時期神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，之後被送至德國治療並在當地康復，上週回國後隨即被補，俄國安全單位及蒲亭被視為下毒幕後黑手。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1100122
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