上電視宣導防疫！醫卻收「刀片信」遭恐嚇：你害疫情擴大

日本新冠肺炎確診人數居高不下，東京都內的醫療體系緊迫，國內更是出現感染途徑不明的英國變種病毒株，原定今年夏天舉行的東京奧運是否能順利成行也傳出又將延期消息。不過疫情延燒之際，卻發生一名醫生因為在電視節目上積極宣導防疫，竟然在醫院收到裝有美工刀片的恐嚇信，更被人貼上傳單指控「疫情擴大的原因是因為你上了電視，請負起責任」。

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根據《朝日新聞》報導，這名48歲住在栃木縣宇都宮市的醫生倉持仁表示，他就值得醫院「Interpark倉持呼吸胸腔內科」14日就收到裝著美工刀片的恐嚇信，17日早上更在院區發現有3張寫著「新冠疫情會擴大都是因為你上了電視，請負起責任」等字句的傳單貼在建築物上。

▲收到美工刀片的恐嚇信後，醫院內被貼上了毀謗傳單。（圖／翻攝自推特倉持仁 @UCiS7MEgWj6L7cV）

目前當地警方也針對這番有恐嚇嫌疑的行為展開搜查，而身為院長的倉持仁則表示，先前因為在節目上持續要求國家及行政機關，擴充聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，並希望確保國內醫療體系足以應對疫情，「員工和我都忙著對應新型冠狀病毒。希望不要來妨礙我們，上電視只是要將防疫資訊傳達出去的必要行為而已」。

事實上，日本放送協會（NHK）報導，光是東京都20日就新增確診1274例，連續8天新增破千例；重症患者為160人，創新高。東京都累計確診病例達8萬9188例，東京、大阪、京都等11都府縣自13日起更是全面進入緊急事態全面禁外國人入境。（編輯：楊智傑）