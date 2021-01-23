疫情延燒！香港首見封區 佐敦48小時內強制檢測
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-23 07:37:35
香港近日飽受第4波新冠肺炎疫情困擾，由於疫況反覆，香港政府於23日凌晨刊憲，宣布已引用《預防及控制疾病規例》，將強制指定區域的居民，須留在住所並按政府安排，於48小時內接受強制檢測。
綜合香港媒體報導，23日是新冠肺炎在香港爆發滿一年的日子，至昨天（22日）為止當地已累計9929起確診，估計1萬例的「防線」即將被突破。其中，油麻地、佐敦近日更陸續傳出多起確診，港府刊憲引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的居民，須留在住所並按政府安排接受強制檢測。報導指出，香港政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，目標是在48小時內完成該區域的檢測行動，上百名警力凌晨就已抵達佐敦的指定檢測區域，同時運來路障封路，也有警員封鎖了區域內大廈出入口，並拉起封鎖線，亦有多輛拖車到場，準備拖走指定檢測區域內的車輛。
港府規定，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有人完成檢測，而相關檢測結果亦已大致確定沒問題，才能離開，以此降低交叉感染的風險。至於行動不便的人士和長者，港府則安排人力上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。
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