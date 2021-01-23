冬天狂咳　菸齡半世紀險送命

台中74歲張先生年輕時任職於菸草產業，本身菸齡高達50年，近年每到秋冬總是狂咳、氣喘吁吁，更數度引發慢性阻塞性肺病急性發作，導致嚴重呼吸困難緊急掛急診，數度進出鬼門關，所幸經規律用藥兩年多並徹底戒菸，病況稍稍穩定，醫師提醒，若肺阻塞病人出現「咳、痰、悶、喘」症狀應儘速就醫避免引發猝死。

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，患者在進入菸草產業工作前就有抽菸習慣，且每天抽兩包，一抽就是50年，雖然看似興趣與工作結合，長期下來卻使肺臟功能惡化，多年前便確診為慢性阻塞性肺病，加上本身患有三高及肝癌等疾病，導致退休後總為疾病所苦，所幸透過多專科醫療團隊整合照顧，逐漸穩定病情。

但黃建文也指出，因患者菸齡超過半世紀，日前每到冬天就常會出現喘不過氣、狂咳等症狀，尤其一波波寒流襲來，更讓慢性阻塞性肺病症狀加速惡化，患者常因呼吸急促送醫急救，每隔幾天就在急診室和加護病房不斷進出，讓身旁的家人疲於奔命。

所幸患者飽受菸害之苦後，決定聽從醫囑規則用藥、戒菸及適度運動等，透過自己可以承受的步調，配合呼吸治療師指導的呼吸方式，每天固定步行40分鐘，無形中也使三高問題獲得控制，可說是一舉數得。

黃建文提醒，根據世界衛生組織（WHO）統計，肺阻塞每年造成三百萬人死亡，居全球第四大死因，在國內，肺阻塞也名列國人十大死因第七位，每年約有超過6千人因此喪命，患者不僅有猝死高風險，甚至在發病末期會承受極大痛苦，「連呼一口氣都宛如用盡全身氣力」，讓家屬與醫護人員都感到不忍。

因此黃建文呼籲，由於慢性阻塞性肺病的症狀缺乏特異性，易使患者輕忽，導致沒有早期確診、及早治療，相當可惜，建議確診罹患慢性阻塞性肺病的患者，必須有恆心配合醫囑，透過長效型吸入藥物改善肺功能，延緩肺功能急速惡化，也建議施打肺炎鏈球菌疫苗，和每年施打流感疫苗，除了減少細菌性肺炎發生，也降低慢性阻塞性肺病患者住院和死亡的機率。