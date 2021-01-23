Total Swiss盃長青桌球賽開打 冠軍獎十萬加18k黃金墜飾

由嘉義市議會與八馬國際事業聯合舉辦的「第三屆Total Swiss盃全國長青桌球錦標賽」，今天起一連2天在東區體育館熱鬧開打，來自全台26支隊伍參賽。冠軍獨得獎金10萬元，創下國內桌球賽事最高獎金紀錄，主辦單位希望藉由「重賞」帶動桌球運動風氣。

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本屆桌球錦標賽今天上午舉辦開幕式，市長黃敏惠、議長莊豐安及多位市議員應邀參加，場面盛大。市長黃敏惠歡迎全台好手齊聚一堂，以球會友，也感受嘉義人的熱情好客。由於疫情升溫，主辦單位防疫升級，入場都須掃QR code 實名制登錄，確保安全。

Total Swiss盃長青桌球錦標賽創辦人王文欽是嘉義人。他致詞指出，人親土親，去年8月在嘉義市舉辦桌球親子體驗營時，與議長莊豐安一見如故，當場決定將本屆長青桌球錦標賽移師故鄉，獲得議長盛情允諾共同主辦，也感謝市長與會，並大力支持桌球運動。



▲Total Swiss盃長青桌球賽開打，獲嘉義市府會全力支持，市長、議長及議員踴躍參加開幕式。（圖／主辦單位提供）





為鼓勵球員全力以赴競技，本屆比賽提高所有獎項獎金，冠軍10萬元，亞軍5萬元，第三名是1萬5千元。也許是「重賞」激勵，今年吸引來自全台26支隊伍參賽，其中不乏國內知名好手持拍鏖戰。





大會執行長阮錦威說，國內桌球運動賽事獎金都不高，一般行情，冠軍大約僅有二、三萬元，本屆錦標賽創下國內桌球最高獎金紀錄，不僅如此，冠軍隊除了獎金，每名選手還可獲18K黃金球拍墜飾一枚。

第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽，參賽隊伍共有八馬國際、Total Swiss、彰化桌球、帝寶A隊、帝寶B隊、光曜健康隊、苗栗隊等26支隊伍，參賽者都是55歲以上長青桌球選手，還有分齡雙打賽100歲組、110歲組、120歲組甚至130歲組。