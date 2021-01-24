花東大雨特報！中南部日夜溫差逾10度 周四又有冷氣團襲
記者顏真真/台北報導
2021-01-24 08:11:07
中央氣象局指出，今（24）日受東北季風影響，各地早晚轉涼，中南部日夜溫差可達10度以上，清晨前東半部降雨明顯，已對花蓮縣及台東縣發布大雨特報，不過，白天後東半部的降雨會變得較為零星，西半部則為晴到多雲。
值得注意的是，周四28日東北季風將再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，周五29日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，而這兩天北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六30日東北季風或大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，但各地早晚氣溫仍低，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局進一步說明，今日因東北季風影響，各地早晚轉涼，清晨台南以北及宜蘭低溫普遍在15到17度，其他地方約18、19度，白天北部及東半部稍有涼意，高溫18到22度，其他地方仍屬舒適，高溫約24到26度，中南部日夜溫差大，可達10度以上。
至於清晨前東半部降雨明顯，花蓮、台東局部地區累積雨量來到大雨等級，白天後東半部的降雨會變得較為零星，至於西半部則為晴到多雲。而明日白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升。也由於東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；此外，清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全。