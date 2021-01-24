水餃怎麼包才好吃？內餡加入「3佐料」：保證鮮香又多汁

水餃不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，深受不少人喜愛，許多人因此會自己動手包。然而，該怎樣才能包出好吃的水餃呢？專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就傳授妙方，只要在餡料中加入「3佐料」，就能保持鮮香又多汁。

我是廣告 請繼續往下閱讀

水餃是一年四季都能吃到的食物，因為食材容易準備，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存。不過，自製水餃看似簡單，但要做得好吃卻是一門學問。《大慶談美食》就分享了包水餃的撇步，除了餅皮和沾醬是關鍵外，其實內餡也很重要！

▲《大慶談美食》專欄透露，在內餡加入「3佐料」，即能保持鮮香又多汁。（示意圖／取自pixabay）

《大慶談美食》指出，水餃餡料一定要牢記「這3放」，就是加入「雞蛋」、「蠔油」與「熟油」（即：烹煮過的油）。蠔油本身具有提鮮效果，所以將蠔油加進餡料裡，口感會更加柔潤，至於加入炸過蔥花或花椒的油，則可提升餃子餡的香味。若按照此方法來做，不僅能改善餃子的口感，還能起到一定的增香、去腥效果，且營養價值也非常豐富。

此外，《大慶談美食》建議，大家在自製水餃時，記得不要往餡料裡放「醬油」，因為這樣的話餃子口感較不佳，畢竟水餃都會沾醬吃，為了避免口味衝突，還是別加為妙。（編輯：許苡晴）