寒冬犇好年 陳柏惟送暖助百戶弱勢
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-24 13:29:59
農曆年節將近，立法委員陳柏惟邀請海線地區在地企業及商家共同捐助百份愛心物資與保暖用品，今(24)日聯手市議員王立任於沙鹿忠天宮舉行「歲末寒冬送暖關懷弱勢活動」，除了希望弱勢家庭安心過好年，也特別準備現場揮毫春聯的活動，要讓弱勢家庭暖身又暖心。
陳柏惟表示，本次透過社會局轉介的海線社福單位提供來自沙鹿、龍井、大肚等地區，需定期由社工訪視的低收、中低收入戶以及邊緣戶等真正需要幫助的個案家庭，總計共100戶，發放寒冬過年需要的物資，包含有米、油、泡麵、衛生紙、清潔劑等民生物品，另募有毛衣、毛帽、手套等保暖衣物以及防疫必需品口罩等共12樣物品，由宏柯國際有限公司、百盛國際開發有限公司、台灣妙管家股份有限公司、陳石城肉脯店及眾多企業店家共同提供。陳柏惟強調，今年冬天特別寒冷，加上疫情關係，大家去年一年都過得比較低迷，希望能藉由寒冬送暖的活動，提供平時難以取得但非常需要的物資給需要幫助的人，在新的一年能有一個好的開始，也非常感謝在地這些企業以及店家的幫忙，把愛分享給需要的人，讓這些需要幫助的家庭可以過個溫暖的好年。陳柏惟說，考量到疫情緣故，活動特意選擇空曠地廟宇場地，發放排隊的過程中民眾們也遵守1.5公尺距離規範，3Q服務團隊在做愛心的同時也不忘注重防範疫情，由台中好過日協會、鹿峰發展協會、仁愛會、忠天宮及田美福德宮共同協助舉辦，王立任議員也於現場揮毫繕寫春聯並致贈給民眾。