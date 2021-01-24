總統聲望疫情中下滑　但多數巴西民眾反對彈劾

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根據其中一項民調，有40%的受訪者將波索納洛政府評為「不好」或「很糟」，去年12月初的民調，僅32%的受訪者給予這樣的評價；只有不到1/3的受訪者將波索納洛政府評為「好」或「極佳」，先前的民調則有37%的受訪者給予相同的評價。
民調的結果對波索納洛是個打擊，「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，民調結果顯示的是2019年波索納洛政府運作以來，施政滿意度最大程度的下跌。
巴西疫苗遲至上週末才推出，已令許多民眾不滿，而且疫苗數量又少，在該國2.1億人中已接種者並不多，無法阻止第2波疫情如滾雪球般擴大，巴西人的不滿日益增加。
更糟糕的是，巴西北部出現變種病毒，那是一種研究人員認為傳染力較高的病毒，部分國家已禁止巴西旅客入境。
波索納洛對疫情的因應讓他備感壓力，他試圖將疫情的嚴重性貶低到最小，甚至說他不會接種任何一款疫苗，這加劇了該國反疫苗的情緒。
巴西衛生部今天表示，境內新增1202個因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過世案例，讓染疫後死亡的總人數累積到21萬6445人。巴西全國確診人數超過880萬人。
另一項Datafolha民調顯示，53%受訪者反對國會因為波索納洛對疫情的因應、展開對他的彈劾程序，這個比例比先前一份民調顯示的50%還高。贊成彈劾波索納洛的人，比例也從46%下降到43%。
22日發布的兩份民調都在1月20日到21日進行，都訪問了2030名巴西人，抽樣誤差為正負2個百分點。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1100124