共機頻擾台！美國務院敦促北京停止對台施壓　外交部感謝

共機持續擾台，美國務院美東時間23日發布新聞稿，敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話，這是總統拜登政府首次對台灣議題公開表達立場。外交部今（24）日表示，感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，也將與拜登政府密切合作

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美國國務院於美東時間23日發表聲明，關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國，並重申將恪守《台灣關係法》與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，也強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。此外，美方在聲明中也敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

外交部表示，誠摯歡迎與感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。





民進黨今日上午舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會。立委羅致政指出，拜登剛宣誓就職，國務院就針對共機擾台發表聲明，這項舉動相當少見，且新聞稿用詞對台灣非常正面、友善，並且對中國強硬，包括要求中國停止對台灣施加軍事、外交壓力，並使用「印太」等字眼，之前大家關心「印太戰略」不但沒有不見，還凸顯美國政策有其延續性存在。

羅致政強調，美方在文中提到「對台灣的承諾堅若磐石」，對台灣來講，這是非常明確、正面。他認為，國務院某個角度是在幫前朝政策背書。