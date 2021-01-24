國務院敦促中國大陸停止施壓台灣 國民黨：歡迎
記者丁上程/綜合報導
2021-01-24 14:33:05
美國總統拜登（Joe Biden）新政府上任後，首次發聲明挺台。國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天（24日）表示，美國政府關切到中國，不斷恐嚇周遭其鄰國包括台灣，敦促北京停止夠過軍事、外交及經濟對台灣施壓，並且與台灣民選代表進行有意義對話。對此國民黨方面也發表聲明，表示，美國總統拜登的團隊，從去年底即開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。
國民黨方面表示，針對美國務院聲明敦促北京停止對我國的軍事、外交和經濟施壓，並應與我國「民選代表」(democratically elected representatives)進行有意義的對話，美國民主黨政府仍秉持過去四十多年的兩岸架構，以臺灣關係法、六項保證、三公報為基礎，鼓勵兩岸對話。美國總統拜登的團隊從去年底即開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。而針對中國大陸軍機密集襲擾台灣鄰近空域，國民黨也呼籲，農曆新年將屆，解放軍應有所收斂，不要造成台灣地區人民的不安。國民黨強調，中共當局應認知，兩岸關係的結，雙方均有責任，應由政治途徑和平解決，不會因共機進入我防空識別區(ADIZ)而解；希望兩岸執政者均以人為本、以兩岸人民利益為先，得民心才是王道。