江屘菊「吉祥富貴．賦新彩」個展 畫筆傳達生命感動

經商起家的江屘菊，30年前因緣際會投入繪畫世界，將對生命的觀察與感動，透過畫筆以明麗色彩展現，在世界各地參展屢獲大獎。今天起至2月21日應邀在台中港區藝術中心，以「吉祥富貴‧賦新彩」為主題，展出創作百餘件，希望帶給民眾吉祥富貴洋洋喜氣。

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江屘菊出生於苗栗縣苑裡鎮，多年前舉家遷往中國大陸經商，因緣際會接觸油畫與水墨畫。返台後，江屘菊拜入水墨國畫大師歐豪年、孔依平、葉君萍等人門下學畫，在他們的指導下，江屘菊對於水墨畫的思想、意境、表現與技法獲益良多。

▲江屘菊舉辦「吉祥富貴．賦新彩」個展，親友藝壇紛往觀賞。（圖／主辦單位提供）

江屘菊畫藝卓越，曾在世界各地參展屢獲大獎。此次應台中港區藝術中心邀請展出「吉祥富貴‧賦新彩－江屘菊個展」，近百件作品可分為四大系列，分別是傳統水墨系列、微觀系列、永恆系列及能量球系列，以畫傳意，各寓深義。



以微觀系列作品為例，宛如海底舞者，無拘無束地揮舞優雅姿態，無須舞台，只有喜悅，心花怒放開展＂姿＂體，跳動著歡樂的舞步。永恆系列是黑與白的對比，如同黑夜與白晝相互輝映，平衡著天地生息。



能量球系列作品，是以紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、白、金色彩，萬紫千紅相融著，每種顏色帶著不同能量，釋放著光與愛，輕輕地滲透，不知不覺中，生命的律動就盈滿正能量，飽滿而豐盛。