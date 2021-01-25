Tag人物／台灣最狂武旦 雌雄莫辨驚艷中國大劇院

我是廣告 請繼續往下閱讀
在戲曲的行當中，「旦」泛指女性角色，而「武旦」則是指會武功的女子，早期這個行當通常由男性扮演，既要在舞台上翻滾跌撲，又要時時刻畫女子曼妙婀娜的身形姿態，是需要下十足苦心揣摩而成的功夫，如今「武旦」多由女性演員挑樑演出，然而楊瑞宇則是把這項絕活當作夢想追求、苦練，是台灣少數扮演武旦的男演員，「我天生個性使然，習慣挑戰。」楊瑞宇從「小生」跨行當，考取中國戲曲學院「武旦」的科別，他還得面臨角色是「跨性別」的課題，他起初戰戰兢兢要去面對父母，沒料到父母聽了之後，毫無怨言的理解與支持，令楊瑞宇非常意外，「或許是因為，我跟他們解釋了我為什麼要做這個選擇，以及我非常清楚做了這個選擇之後，我會成為一個什麼樣的人。」
問楊瑞宇如何開啟京劇這條漫漫長路？「通常問到這個行業的演員，通常會說被騙進學校的，我也是！」當初因為自己不愛讀書、坐不住，媽媽跟瑞宇提議，有一所學校不用唸書、不用考試，只要表演就好，小小年紀的瑞宇隨即說好，11歲時就考進了台灣戲曲學院，當時台灣男性學「小生」這個科別的人才較缺乏，瑞宇一入學即受到學校重點栽培，表現可圈可點。但另一方面當瑞宇想轉往「武旦」發展時，卻被學校勸退，希望他留在原本的科別深造，楊瑞宇面對不被支持的決定，卻依然表現出堅定的一面，「我謝謝學校對我這麼好，可是我想要做的事情，是學武旦。」因爲堅持走不一樣的路，楊瑞宇才有了「最狂武旦」的想法。
楊瑞宇目前身兼多職，他不只是一位演員，同時進修碩士班，也回台灣戲曲學院擔任講師，對於傳承技藝不餘遺力，他認為台灣傳統戲曲若希望有更好的發展，需要花心力去培養更多優秀的學生，同時他進修的科別也不限於京劇，若是能融合戲曲、西方文學等，可以讓傳統文化推陳出新，更富創造力，楊瑞宇為「狂」這件事下了一套註解：「『狂』是因為，我敢用我一生的志業做賭注，去做別人不敢做的事情」。
【Tag人物小檔案】
●姓名：楊瑞宇
●簡歷：
˙當代傳奇劇場新傳奇青年劇場演員
˙中國戲曲學院京劇系武旦表演專業
˙第29屆傳藝金曲獎最佳表演新秀入圍
˙第八屆中國京劇藝術節院校代表
˙第二屆中央電視台學生京劇大賽銀屏獎
●演出資訊： https://reurl.cc/NXa1Wq