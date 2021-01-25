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Tag人物／台灣最狂武旦 雌雄莫辨驚艷中國大劇院

記者陳錦欣/綜合報導

2021-01-25 20:30:00

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▲剛滿30歲的楊瑞宇，是一名京劇男武旦。(圖／記者詹皓帆攝)
其實『最狂』不是指第一的意思，我覺得是狂在我的性格」，剛滿30歲的楊瑞宇，是一名京劇男武旦，在他的個人網站介紹中短短的四個字「最狂武旦」，將他對京劇的狂熱與不受拘束的性格下了最合適的註解，不僅年紀輕輕就登上中國國家大劇院舞台演出，更曾獲得中國中央電視台學生京劇大賽銀屏獎以及中國京劇藝術基金會獎學金。
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▲楊瑞宇把「武旦」當作夢想追求、苦練，是台灣少數扮演武旦的男演員。（圖／當代藝術劇場提供）
 
在戲曲的行當中，「旦」泛指女性角色，而「武旦」則是指會武功的女子，早期這個行當通常由男性扮演，既要在舞台上翻滾跌撲，又要時時刻畫女子曼妙婀娜的身形姿態，是需要下十足苦心揣摩而成的功夫，如今「武旦」多由女性演員挑樑演出，然而楊瑞宇則是把這項絕活當作夢想追求、苦練，是台灣少數扮演武旦的男演員，「我天生個性使然，習慣挑戰。」楊瑞宇從「小生」跨行當，考取中國戲曲學院「武旦」的科別，他還得面臨角色是「跨性別」的課題，他起初戰戰兢兢要去面對父母，沒料到父母聽了之後，毫無怨言的理解與支持，令楊瑞宇非常意外，「或許是因為，我跟他們解釋了我為什麼要做這個選擇，以及我非常清楚做了這個選擇之後，我會成為一個什麼樣的人。

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▲楊瑞宇11歲一入學即受到台灣戲曲學院重點栽培，表現可圈可點。(圖／記者詹皓帆攝)
 

問楊瑞宇如何開啟京劇這條漫漫長路？「通常問到這個行業的演員，通常會說被騙進學校的，我也是！」當初因為自己不愛讀書、坐不住，媽媽跟瑞宇提議，有一所學校不用唸書、不用考試，只要表演就好，小小年紀的瑞宇隨即說好，11歲時就考進了台灣戲曲學院，當時台灣男性學「小生」這個科別的人才較缺乏，瑞宇一入學即受到學校重點栽培，表現可圈可點。但另一方面當瑞宇想轉往「武旦」發展時，卻被學校勸退，希望他留在原本的科別深造，楊瑞宇面對不被支持的決定，卻依然表現出堅定的一面，「我謝謝學校對我這麼好，可是我想要做的事情，是學武旦。」因爲堅持走不一樣的路，楊瑞宇才有了「最狂武旦」的想法。

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▲楊瑞宇目前身兼多職，不只是一位演員，同時進修碩士班，也回台灣戲曲學院擔任講師。(圖／記者詹皓帆攝)
 

楊瑞宇目前身兼多職，他不只是一位演員，同時進修碩士班，也回台灣戲曲學院擔任講師，對於傳承技藝不餘遺力，他認為台灣傳統戲曲若希望有更好的發展，需要花心力去培養更多優秀的學生，同時他進修的科別也不限於京劇，若是能融合戲曲、西方文學等，可以讓傳統文化推陳出新，更富創造力，楊瑞宇為「狂」這件事下了一套註解：「『狂』是因為，我敢用我一生的志業做賭注，去做別人不敢做的事情」。

 

【Tag人物小檔案】

●姓名：楊瑞宇

●簡歷：

˙當代傳奇劇場新傳奇青年劇場演員

˙中國戲曲學院京劇系武旦表演專業

˙第29屆傳藝金曲獎最佳表演新秀入圍

˙第八屆中國京劇藝術節院校代表

˙第二屆中央電視台學生京劇大賽銀屏獎
●演出資訊： https://reurl.cc/NXa1Wq
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