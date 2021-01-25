林俊傑扛15公斤外套登台 牛年期許帶給大家正能量
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-25 18:57:13
林俊傑JJ日前參與「TMEA娛樂音樂盛典」，身著重達15公斤的全皮鉚釘暗黑騎士長外套登場，全球首唱新單曲《Not Tonight》，還特地把歌曲《倖存者》、《交換餘生》改編。此外，林俊傑在頒獎典禮上抱走3項大獎，包含年度最佳製作人、年度最佳港台歌手以及年度十大單曲。
JJ一口氣領了3項獎，除了年度最佳製作人、年度最佳港台歌手外，還有他憑著去年推出的《將故事寫成我們》奪下「年度十大單曲」，他感性的說：「今年是我出道的第18年，謝謝歌迷一路以來的支持，音樂路上一直找尋更多的可能，挑戰各種不同的音樂，雖然我們處在速食文化的時代，我還是希望可以堅持透過音樂製作和演唱分享很真實的情感和生活，帶給人們更多正能量。」JJ也許下新年願望，提到面對牛年，一切都要更強大，無論在事業、生活、健康上都要越來越好，一切都要很「牛」，也透露2021將會釋出新專輯《倖存者•如你》中的《Like You Do》MV，希望樂迷們多多期待，最後期許新的一年能和更多音樂人能夠一起參與、一起合作、一起為華人音樂努力。