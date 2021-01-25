林俊傑扛15公斤外套登台　牛年期許帶給大家正能量

林俊傑JJ日前參與「TMEA娛樂音樂盛典」，身著重達15公斤的全皮鉚釘暗黑騎士長外套登場，全球首唱新單曲《Not Tonight》，還特地把歌曲《倖存者》、《交換餘生》改編。此外，林俊傑在頒獎典禮上抱走3項大獎，包含年度最佳製作人、年度最佳港台歌手以及年度十大單曲。

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