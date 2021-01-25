黃子佼魚精助孕「游比較快」 娶孟耿如大喊賺到
記者羅凌筠/台北報導
2021-01-25 18:42:00
黃子佼、鄭淑文、張文綺、徐凱希今（25日）錄製華視初一特別節目《牛兆豐年賀新春》，黃子佼晉升人夫迎新年，「農產女王」鄭淑文現場推薦他吃虱目魚精助孕，讓黃子佼「游」比較快，而近來疫情擴大，黃子佼不擔心5月婚禮延期，現下只能顧好自己身體，早上還餵了孟耿如1顆維他命，強化免疫力。
今年孝敬岳父岳母多少紅包？黃子佼說婚後反而他拿比較多紅包，因為孟家長輩堅持包給小輩，黃子佼說：「以前只有小燕姊給我，婚後多拿好幾個，娶了耿如真是賺到。」不過他笑稱紅包左手進右手出，通常陪岳父打牌，進口袋的紅包就吐回去了。張文綺和師弟紀詠勳認愛2個月，張文綺甜蜜說：「我的男友會包紅包給我爸媽，滿貼心的，當然平常我爸媽也對他很好啦。」徐凱希去年熱戀水產產銷商曾先生，和男友家人相處融洽，過年不會刻意男友見爸媽，因為她本身沒有過節習慣，「平常珍惜每一天」比較重要。
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