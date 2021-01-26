自爆是「時間管理大師」遭嗆去賣淫！橫綱凱咪氣壞喊告

網紅橫綱凱咪因發表「網美賣淫說」闖出知名度，犀利的言論、大膽的作風讓她頻上新聞版面，日前她發文笑說2019的自己是「時間管理大師」，無奈表示2020卻因疫情而嚴重影響工作、收入，未料竟引來網友建議她去賣淫，甚至和她槓上，橫綱凱咪氣不過，直接曬出報案單喊告。

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1名網友在橫綱凱咪的貼文下留言：「妳這種等級去賣，一天收入10萬其實很快。」她看到後直呼：「你自己去賣！」對方接著說：「我不是女生啊，可惜啊，不然我也會賣，我這邊剛好有認識的雞頭，看妳有沒有興趣，認真做1個月有百萬收。」讓橫綱凱咪更加傻眼：「我可以直接報警抓你哦！怎麼現在賣車講話這麼低級？直接在別人版面上仲介賣淫。」

沒想到男子根本不怕，接著嗆：「報警吧！我滿想看妳可以告什麼的，不是啊，妳這身材真的可以賣不只10萬，我在教妳賺錢。」甚至直言他的個人資料、IP都在美國，警方根本抓不到他，讓橫綱凱咪氣憤不已，隨後就曬出報案單喊告，表示自己向來說話算話，也不是第一次提告酸民。（編輯：侯家瑜）

▲網友建議橫綱凱咪去賣淫。（圖／橫綱凱咪IG）