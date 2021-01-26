部桃指揮官王必勝海邊小放空　曝院內確實分艙分流

新冠肺炎疫情在全球有升溫趨勢，而台灣因為衛福部立桃園醫院院內爆發群聚感染，人人神經再度緊繃。日前進駐部桃，擔任前進指揮所指揮官王必勝，幾乎天天透過臉書向外界說明院內情，他25日在臉書透露第8天的情況，表示大樓的病房都完成清潔消毒，做到確實分艙分流，自己則利用小空檔，到附近無人海邊沉澱、放空，網友紛紛為他打氣。
「一如以往的星期一，一早大家忙進忙出」，王必勝在臉書秀出自己去放空的無人海邊，po文曝光部桃醫院的現況，表示自20日後，爆發院內感染的該棟大樓病房與相關區域已都完成清潔消毒，也都做到環境採檢陰性。王必勝說明，現有的住院病人皆以一人一室的專責病房型式，由接手的醫護著該有的防護來照護中，這些專責病房集中在少數樓層，沒有再分紅綠區，「確實分艙分流運作」。
昨天中央流行疫情指揮中心公布，沒有新增的本土或境外移入確診病例，讓許多人鬆了一口氣，王必勝也期盼院內不再有員工確診，讓醫院早日恢復正常運作，才能照顧就醫不便的桃醫老病人，不過「心裡雖急，但也只能按部就班，一步一步的往前走」。在無人的海邊沉澱放空，王必勝收拾心情，繼續上工去！網友看了紛紛為他加油打氣，也有網友表示，那無人的海邊看來像桃園西濱竹圍漁港附近。黃姓網友高呼「必勝推出安全可靠的新桃醫」、還有同是醫護的網友留言「謝謝學長」，更多人喊謝謝、辛苦了、加油。