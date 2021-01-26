特企／最牛福袋　遠百全線預購開賣

春節將至，遠東百貨110年1月21日(四)~2月9日(二)「歲末酬賓」檔期流行服飾5折起，保暖冬衣、過年新行頭採購正是時候，還有保健器材、大家電有搭配買千送百，超前部署除舊布新，想很久的3C逸品，準備孝敬爸媽公婆、籌辦年菜、春節送禮……，採購清單趕緊下手買起來。

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百貨服飾累計滿5,000元送350元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿萬送千。使用HAPPY GO Pay全館單筆滿5,000元再加送200元，並聯手14大銀行單筆分6期刷6,000元送200元、刷10,000元送400元，鎖定3C迷推出8大銀行在數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷滿分6期10,000元加送500元。

以大家電為例，單筆分6期刷滿10,000元，使用遠百APP加HAPPY GO Pay綁定指定銀行有滿萬送仟、刷卡禮400元、HAPPY GO Pay加碼200元共計回饋1,600元，回饋率高達16%。「歲末酬賓」檔期推出HAPPY GO點數好康限量快閃活動，HAPPY GO點數100點可兌換200元紅利券，點數倍數價值，全台限量25,000份。





板橋大遠百限時加碼1月21日~2月3日於1F國際精品當日單筆消費滿10,000元送1,000元。板橋中山獨家加碼遠百APP會員百貨服飾單筆滿8,000元再加送250元，家用家電單筆滿20,000元加送300元。





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