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搞錯半輩子！炒肉絲有訣竅　3調料別加：肉質鮮嫩不沾鍋

編輯中心/綜合報導

2021-01-26 11:10:49

▲炒肉絲有訣竅！《大慶談美食》專欄指出，只要牢記「3調料」不要放，便能讓肉質保持鮮嫩，且還不沾鍋。（圖／NOWnews資料照）
▲炒肉絲有訣竅！《大慶談美食》專欄指出，只要牢記「3調料」不要放，便能讓肉質保持鮮嫩，且還不沾鍋。（圖／NOWnews資料照）
許多人在三餐中，至少有兩餐會吃到「肉」類料理，而肉類的烹調方式多元，可蒸、可煎，還可拿來炒菜，是許多家庭裡必備的食材。然而，炒肉看似簡單，但要炒得色香味俱全便是一門學問了！專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就分享了炒肉訣竅，其實，只要牢記「3調料」不要放，便能讓肉質保持鮮嫩，而且還不會沾鍋。
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《大慶談美食》表示，在炒肉時，許多人都會先進行醃製，但絕大多數的人都搞錯了，誤加了一些調味料，導致肉質柴、口感差，快炒時還會黏鍋，他並分享一些撇步，直指以下「3種調料」別加。
其一為「澱粉」，很多人可能會覺得，在肉裡加入澱粉，肉質會變得比較嫩滑爽口，但這都是大家主觀的想法而已，其實我們如果在肉裡加澱粉，炒出來的肉確實是嫩了很多，但卻丟失肉本身的鮮味，吃起來就會像普通澱粉塊的味道，沒什麼肉味。

▲《大慶談美食》專欄分享了炒肉訣竅，只要牢記「3調料」不要放，便能讓肉質保持鮮嫩，而且還不會沾鍋。（圖／NOWnews資料照）
▲《大慶談美食》專欄分享了炒肉訣竅，只要牢記「3調料」不要放，便能讓肉質保持鮮嫩，且還不沾鍋。（圖／NOWnews資料照）
其二為「料酒」，一般人都有一個觀念，就是加入料酒可以去腥，但這個想法是錯誤的，若我們在炒肉時往裡面加入料酒的話，不僅不無法去除腥味，還會使得肉裡的酒精味特別濃郁，因為料酒裡的酒精含量頗高，我們在炒肉時是無法將這個酒精味給去除的，所以大量的酒精就殘留在肉片或肉絲上，我們吃的時候就會感覺酒味特別重，口感不佳。
其三則是「五香粉」，  少數人也會在肉裡加入五香粉，給肉絲增添一定香味，順便去腥，不過，其實這個想法也是錯誤的，五香粉雖然是一種不可多得的香料，但如果我們往炒肉裡加，便會出現嚴重的「黏鍋」情況，同時還會使肉塊或肉絲充滿濃郁的五香粉味，吃不到肉質本身的鮮味。（編輯：許苡晴）
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