柯文哲籲中央商量入境人數 侯友宜：歡迎國人回家
記者陳志仁/新北報導
2021-01-26 11:35:08｜2021-01-26 11:44:35
衛福部部立桃園醫院的群聚感染擴大，台北市長柯文哲認為「中央地方要商量每天放進國內的數量要多少」，以免造成防疫的壓力；新北市長侯友宜今(26)日表示，中央目前採取類似鎖國邊境管制的策略，歡迎國人回家，但也會全力動員做好防疫的工作。
侯友宜今日前往三峽龍埔國小視察學校寒假活動防疫措施及物資的整備，並針對柯文哲呼籲中央商量入境人數的議題受訪；侯友宜指出，中央目前的策略，是採取類似鎖國的邊境管制方式，只允許國人回來，國人每天回來掌握的人數，新北都掌握的非常清楚。侯友宜強調，只要進入或設籍新北市的返國民眾，都會落實居家檢疫的工作，這樣的原則並未改變；中央疫情指揮中心針對春節回來的國人，有多少的量，新北都掌握的非常清楚，一定會提高防疫的層級，歡迎國人回家，同時也會動員所有的人力與物力，做好防疫的工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。