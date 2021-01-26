台鐵瑞芳猴硐坍方春節前搶通 最美區間車趕清明連假上路
記者陳致宇／台北報導
2021-01-26 12:44:28｜2021-01-26 12:44:32
台鐵瑞芳-猴硐間邊坡去（ 2020 ）年 12 月 4 日發生嚴重崩塌，目前僅恢復東線通行，西線仍在搶修中，台鐵今（ 26 ）日目前搶修過程順利，最快春節以前就能雙線通車，至於新購的 EMU900 型通勤電聯車，則因煞車參數與現行的 EMU700 型、 EMU800 型的有差，必須找德國專業技師來台校正，預計要等到清明連假以前才可以順利上路。
台鐵瑞芳-猴硐間邊坡去年 12 月 4 日發生嚴重崩塌，東線先於 12 月 14 日恢復單線雙向通行，靠近邊坡的西線仍在搶修中，目前正進行主要排樁擋土牆的全套管基樁施作，後續還要進行行西正線軌道整正、號誌調整及電車線架設等工作。交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中透露，邊坡工程進度順利，最快農曆年前就能雙線通車。至於新購的 EMU900 型通勤電聯車，首批 2 編列去年 10 月抵台，原本預計投入春節疏運工作，但在試車過程中，發現煞車參數與現行的 EMU700 型、 EMU800 型的有差，台鐵認為有安全上的疑慮，必須等原廠調整後才可以上路。台鐵局副局長馮輝昇表示，因歐洲疫情趨嚴，原廠委託的德國專業技師無法順利來台，加上又碰到歐洲聖誕、新年假期延誤，不過台鐵已經在 1 月 11 日與廠商取得聯繫， 19 日開始進行軟體參數校正，預計 4 周可以完成相關工作，另外還須 4 周進行模擬，要趕在清明連假以前上路營運。