防疫保單之亂！「想賺10萬」沒那麼簡單　4狀況不予理賠

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林楚茵指出，由於保費低廉，造成了許多民眾熱烈投保的情形，但也不免讓人擔心如果保額和實際發生的損失相距若過大，就可能衍生有人試圖藉由保單不當利得的道德風險。另外林楚茵也提醒，下列4狀況是不予理賠的：
1.被保險人前往疾管署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級的地區。（目前全球皆為第三級地區！）
2.被保險人在保險契約生效前已出境且在保險契約生效後因入境中華民國致接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫。
3.依中華民國各政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施。（如本次部桃事件）
4.被保險人之故意行為（包括自殺及自殺未遂）、犯罪行為、非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
林楚茵最後強調，「保險公司也預期到可能有人會故意在投保後，前往可能會被隔離或甚至染疫場所的風險，所以禁止了這樣的行為！防疫需要全民一起努力，防疫相關的保險，是當我們面對突發情形時的保障，絕非拿身體健康換取意外之財的途徑，請大家都要注意自身的健康，一起鞏固防疫的安全網」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。