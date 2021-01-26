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女神堅持！宋慧喬「打死不跟前任有往來」　原因曝光

文／姊妹淘Amanda C

2021-01-26 16:40:38

▲宋慧喬皮膚吹彈可破，看不出已39歲。（圖／宋慧喬Instagram）
▲宋慧喬皮膚吹彈可破，看不出已39歲。（圖／宋慧喬Instagram）
前女友堪稱「地表最難纏的生物」，對許多現任女友來說，前女友就是個陰魂不散的存在。而宋慧喬算是最佳前任典範，因為對她而言，分手了就不應該再聯絡。她曾表示對於每段感情都會全心全意，盡力去愛、去付出，但分手後就應該不相往來，因為這樣對下一個交往的人而言是一種禮貌與尊重。
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▲宋慧喬分手後不會和舊愛有來往。（圖／宋慧喬Instagram）
▲宋慧喬分手後不會和舊愛有來往。（圖／宋慧喬Instagram）
宋慧喬出道快25年，細數她的歷任緋聞男友，從2002年認愛男星李炳憲，之後2004年拍《浪漫滿屋》與Rain傳緋聞，接著與玄彬在2008年合演《他們的世界》假戲真愛，於2011年分手，再來就是前夫宋仲基，每位都是國民男神。
▲38歲宋慧喬美貌懾人。（圖／宋慧喬IG、資料照、BOTTEGA
▲宋慧喬是演藝圈發電機。（圖／BOTTEGA VENETA提供）
2019年，宋慧喬與宋仲基離婚後，網路爆出她與分手10年的玄彬世紀大復合，還瘋傳疑似兩人的遛狗照，即使經紀公司否認，仍止不住傳聞，最後終於在玄彬與孫藝真於元旦認愛後，才粉碎了喬彬的復合之說。但回顧宋慧喬過往的感情觀，就看得出她是個不吃回頭草的人。

▲宋慧喬（左圖）、玄彬驚傳復合。（圖／資料照）
▲宋慧喬（左圖）、玄彬一度被傳復合。（圖／資料照）
她過去受訪時曾說：「既然交往後分手了，就應該不相往來，對下一個交往的人而言，我想這也是一種禮貌與尊重。」她認為如果和前任仍保持友好關係，對未來的男友或老公來說，是件不公平的事，因為你們之間有過去跟專屬的回憶，甚至有一定的默契跟熟悉感，這些對現任來說，像是局外人一樣，無法介入跟參與的，這種感覺是改變不了的。

▲宋慧喬（左）、宋仲基離婚後沒相互放話，分手分得很平和。（圖／達志）
▲宋慧喬（左）、宋仲基離婚後沒相互放話，分手分得很平和。（圖／達志）
因為，宋慧喬不願意讓所愛的人感受到有任何的不舒服，所以不會和前任聯絡，還會盡量避免見面，這也算是她對舊愛的一份珍惜與尊重。她曾和朋友說過：「就算曾經這麼相愛，一旦分手就連隔壁鄰居也不如啊！更何況偶爾也會幫忙來釘個釘子呢。」言語之間透露出，分手後不回頭的決心。
▲喬妹在首爾、紐約曼哈頓都有置產，名下不動產總額超過百億韓圜。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬感情世界備受關注。（圖／宋慧喬IG）
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