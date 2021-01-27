明迎風有雨越晚越冷！「這天」起冷空氣籠罩　低溫僅9度

今（27）晨迎風面雲量增多；桃園以北及宜花有局部降雨，以北海岸、大台北東側及宜蘭較明顯。今晨中南部平地最低氣溫較昨晨略回升，仍可見「輻射冷卻」的作用；北台灣雖有東北風帶來一些冷空氣，但少了「輻射冷卻」，平地最低氣溫反而大幅回升至15度左右。氣象專家吳德榮指出，明起迎風有雨越晚越冷，週五（29日）至週六（30日）晨，強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至9度。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日迎風面水氣增，白天起北海岸、大台北東側近山區及宜花有局部短暫雨，北台灣雲量增多，高溫稍降、低溫升，日夜溫差縮小；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。今日白天起氣溫：北部15至20度，中部13至26度，南部14至27度，東部14至24度。

吳德榮指出，明日強冷空氣南下，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫驟降、越晚越冷，平地最低氣溫將降至11度左右。週五（29日）至週六（30日）晨，強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，天氣寒冷，要注意保暖及氣象局的特報；大氣轉乾，北部轉多雲，中南部晴時多雲，東半部有仍局部短暫雨的機率。

▲明（28）起迎風有雨越晚越冷，週五（29日）至週六晨，強冷空氣籠罩，平地最低氣溫將降至9度。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

而週六白天起至下週一（2月1日），冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，各地白天為晴朗舒適、早晚氣溫仍很低，日夜溫差大的天氣。下週二另一波較弱的冷空氣南下，迎風面轉有局部短暫雨，氣溫下降，由於是期末的模擬，模式調整中，需持續觀察。

至於高山降雪的機率？最新模式模擬顯示，1500米以上大氣明晚將降至0度以下，但水氣不足，故高山降雪機率低。唯獨太平山於明晚、週五晨氣溫降至0度以下，水氣正逐漸轉乾，若迎風面水氣尚未完全散去，則有短暫時間接近飄雪條件，但是否能順利飄下瑞雪？以目前模擬機率並不高，但可以繼續觀察。（編輯：許苡晴）