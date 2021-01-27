中警防搶宣導片「追夢人Ⅱ」 籲宅男當心網路愛情陷井
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-27 13:11:11
農曆年節佳期將至，春節連假7天，南北返鄉人潮眾多，出門旅遊、走訪親戚活動不少，民眾現金需求及流通量增加，警方於此期間除了加強各金融機構安全維護；中市五分局則延續去年「追夢人」搶銀行系列，推出「追夢人Ⅱ－今晚我想來點…」防搶宣導影片，警方並已將短片上傳youtube等社群網站，呼籲民眾注意網路詐騙及金融安全、防竊、防疫，確保「安心玩過年，年過完心安」。
臺中市政府警察局第五分局延續去年「追夢人搶銀行」宣導短片，今年捲土重來，再由偵查佐陳泓利擔崗扮演「追夢人」。今年的劇情為「追夢人」在網路上結交女網友時遭到詐團大叔慣用的手法—性感妹子頭貼外加誘惑的暱稱「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，塑造異國戀情，誆稱寄愛情包裹但被海關扣留，需匯款保證金才能領回之話術，讓「追夢人」意亂情迷之下決心鋌而走險，決定搶錢追愛…，結局依然在銀行行員與警方的防搶SOP之下遭到逮捕。宣導短片昨日已上傳youtube及各通訊社群。代理分局長劉永昌表示，藉由詼諧但不失真實之防搶短片，希望能提升警方犯罪預防的宣導效果，喚起民眾提高警覺「安心玩過年，年過完心安」。尤其年節期間民眾現金需求較大，若有出遊要提高警覺，注意身旁扒竊；舉家外出時，可向警方申請治安風水師，提供居家檢測之防竊注意事項；如有大筆金額存、提款時，也可申請護鈔確保自身與財物安全。偵查隊隊長關勝男指出，近期本土COVID-19疫情，民眾常在家上網，小心各種網路詐騙手法，例如假投資、假交友、假解除分期付款等，可撥打165或至派出所向警方查證。