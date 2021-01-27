習近平已經「希特勒化」　大前研一：武力犯台越來越現實

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中國解放軍退役上校劉明福為著名的鷹派學者，其發表的新時代《中國強軍夢》，指「中國必須建建立世界第一的現代化軍隊，居於第二絕不是選項」顯示其企圖超越美國的意圖，並且往武力統一台灣的目標邁進。大前研一指，這本書凸顯了中國侵略台灣已經越來越接近現實。
大前研一從中國內部議題推展至對台政策，從香港議題來看，中國國家主席習近平是將「一國兩制」的香港作為統一台灣的預習，在1997年香港回歸至今23年的時間內，北京當局打破了「50年不變的承諾」並在去年7月實施《港區國安法》，從根本上破壞一國兩制的框架。西藏、新疆、內蒙古也在北京的漢化政策下，少數民族異議的呼聲逐漸被壓制、消滅。
大前研一痛批，習近平已經「希特勒化」，當時納粹以「天選之人」的神學思想，取得一戰後的德國民意支持，而習近平則是以「中華民族的偉大復興」作為口號。在經濟上，中國的「一帶一路」倡議也和納粹的帝國主義擴張相同，大前研一認為，一帶一路旨在將北京打造成「世界的首都」；過去拿破崙建造「凱旋門」、希特勒將柏林視為「世界首都日耳曼」等都有類似的野心。
1938年《慕尼黑協定》英法德義四國領袖協議，犧牲牲捷克斯洛伐克的蘇台德地區，以換取短暫的和平。但英國首相張伯倫（Arthur N. Chamberlain）的綏靖主義很快就宣告失敗，希特勒仍在1939年入侵波蘭，第二次世界大戰爆發。
大前研一就二次大戰的歷史，對日本政府提供建議，日本外務省去年下旬公佈的外交文書顯示，六四天安門事件後，1990年7月的G7高峰會上，日本為避免與中國關係近一步惡化居然要求「避免孤立中國」與重視人權的歐美國家形成強烈對比。
當年時任台灣中華航空重建顧問的大前研一曾經奉勸台灣空軍前將領的華航管理層，藉六四事件激起國際社會譴責北京，趁機反攻大陸贏取全世界的支持，然而台灣方面並未採納這樣的意見，導致鎮壓民主浪潮的共產黨延續至今。
大前研一呼籲日本政府，面對驕傲自滿的習近平政權，絕不能採取綏靖主義，這可能導致中國大膽入侵。一但爆發衝突，美國勢必會出動航空母艦馳援，而美軍在亞太重要的基地沖繩將成為關鍵，日本不能置身事外，必須從姑息希特勒的歷史教訓中學習。