中火燃煤機組除役 盧市長籲中央與地方共同強力監督

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立法院臨時會審查110年度中央政府總預算案，針對台中火力發電廠，國民黨立院黨團提出主決議，要求台電建置台中火力發電廠2部燃氣機組時，應同步汰除4部老舊燃煤機組。立法院副院長蔡其昌則拋出中火燃煤除役時間表，未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利就除役不拆除，台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應可提前約10年於2035年實現。

對各方關切中火機組除役議題，台中市長盧秀燕表示，近一個月以來，感謝立委江啟臣、楊瓊瓔、蔡其昌副院長等人，注意到中火長期污染問題，紛紛開記者會或呼籲中火機組汰除等寶貴意見。她上任後，強力要求中火減煤減排、老舊機組汰舊換新，獲得超過7成民意肯定與支持，呼籲中央聆聽中部民眾心聲，讓老舊機組加速汰除，共同守護空氣品質，也希望立法院與市府同心，強力監督中火、改善空污。

環保局指出，根據台電報告，中火增建兩部燃氣機組，最快分別在2024年、2025年上線運轉，但1、2號燃煤機組預計2029年除役。但台中不能再等了，中火增燃氣、減燃煤，合情合理，今年就應將兩部燃煤機組除役，相信台電做得到，市府也會全力支持。