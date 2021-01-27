台中市沙鹿就業服務站喬遷 賴淑惠：就業服務量能再提升

台中市沙鹿就業服務站今天喬遷搬新家，市府副秘書長賴淑惠主持揭牌儀式時表示，新的服務站以黃紅綠跳色設計，營造「求職服務區」、「求才服務區」、「諮詢服務區」三大空間，以創新活潑形式，協助民眾在台中安居樂業。

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市府於108年向勞動部勞動力發展署中彰投分署承接沙鹿就業服務站，為提供更優質的便民服務，積極尋覓合適的辦公廳舍，在中央挹注遷址資源協助下，落腳沙鹿區勞工服務中心1樓。賴淑惠表示，未來沙鹿就業服務站會持續加強與廠協會、工會、學校合作，協助媒合優質人才，幫助學生接軌就業，讓就業服務量能再提升。

▲台中市沙鹿就業服務站今喬遷揭牌，各界前往祝福，期許就業服務量能再提升。（圖／台中勞工局提供）

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，提供更好的服務環境給民眾與企業，是中央與市府一致目標，從新的規劃場址，可感受到市府團隊的用心，不論硬體設備及空間規劃，均以民眾角度出發，貼近使用者需求，未來會持續與市府合作，提供海線企業與市民更完善的就業服務。





勞工局代理局長羅群穆指出，沙鹿就業服務站自108年1月1日承接委辦後，積極與在地產業及工業園區合作，辦理特色產業徵才活動，包括「運動產業」、「食品製造業」、「照顧服務業」及「風能產業」等，計21場次，共開發5,279職缺，其中「風能產業」更與丹麥商務辦事處(丹麥官方駐台辦事處)合作，與風能廠商代表簽訂促進就業合作宣言，極力發展海線地區特色產業。

台中市就業服務處長李美麗提醒，沙鹿就業服務站新址位於沙鹿與清水交界處，正門有公車站牌並提供汽機車停車場，歡迎有興趣在海線工作的民眾前往洽公，服務時間周一至周五上午8時至下午17時(12時至13時為休息時間)，服務電話04-26231995。更多訊息請至台中市就業服務處網站 (http://www.eso.taichung.gov.tw/)查詢。