台積電開盤跌破600元 台股早盤重挫300點後跌幅收斂
記者許家禎/台北報導
2021-01-28 09:25:00
聯準會警告美國經濟正在放緩，使美股重挫633點，而台北股市今（28）日開盤跌181.6點，加權股價指數以15519.85點開出，隨後下挫300多點，來到15377點，之後跌幅收斂。權值股台積電開盤跌破600元，來到598元，所幸之後跌幅也縮小，但仍跌1.6%，來到605元左右。
聯準會周三指出，維持基準利率不變，但警告美國經濟正在放緩，未來經濟取決於新冠病毒與疫苗接種的進展。美股道瓊指數下跌633.87點，或2.05%，收30303.17點；標普500指數下跌96.42點，或2.50%，收3753.20點；那斯達克指數下跌355.47點，或2.61%，收13270.60點；費城半導體指數下跌156.64 點，或5.17%，收2875.13點。台北股市今日開盤跌181.6點，加權股價指數以15519.85點開出，隨後重挫300多點，下殺到15377點，之後跌幅收斂，跌200多點。權值股台積電以600元開出，之後跌破600元，來到598元，所幸之後跌幅縮小，但仍跌1.6%，來到605元左右。鴻海早盤跌2%，來到119.5元。聯發科跌2%，來到872元。聯電跌幅深，跌4%，來到52.7元。其他，旺宏、世界、群創、友達、南亞科於早上9點20分左右都跌1到2%。早盤逆勢上揚的則有凌華、先進光、華義、精剛奔漲停，廣宇、王品、華晶科漲幅也有4%。