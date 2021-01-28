中國大陸禁止台灣豬 國民黨定調「與萊豬公投切割」
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-28 12:06:45
中國大陸為防堵萊克多巴胺銷入境內，正式宣布全面禁止台灣豬肉進口，外界認為這項訴求與國民黨的反萊豬公投理念相近，可能有助提升萊豬公投連署的份數，不過國民黨今天(28)初步定調，此事與萊豬公投切割，是兩件事情。
國民黨文傳會主委王育敏受訪表示「這是兩件事情」，台灣民眾不想吃萊豬的意願，從民調顯示已經非常清楚；至於中國大陸也反對萊豬，國民黨尊重對岸基於食品安全的考量。王育敏說「我覺得這是兩件事情。台灣的民意已經非常清楚，根據最近台灣民意基金會的調查，高達 6 成 7 民眾反對萊豬，這部分在民調方面，一直沒有產生太大波動。加上國民黨的連署在 20 天就衝破 30 萬份，這也反映基層民意反對萊豬的意向，全然沒有改變，也是非常堅持的。至於中國大陸也反對萊豬，我們尊重對岸對於食安的考量與政策立場。但是公投與這件事，是截然兩件事情，也不會影響公投」。國民黨的兩項公投連署在昨天宣布跨過中選會 28 萬份的門檻大關。其中，公投綁大選的連署書已經超過 31 萬 9 千份，食安公投的連署書更超過 32 萬份以上。目前反萊豬公投宣導活動持續在全國各地展開，國民黨希望繼續衝破 50 萬份目標，以確保今年 8 月 28 日能順利舉行公投，讓萊豬離開台灣。