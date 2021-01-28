政院撥714億給地方政府 全國公務員年終獎金2月2日發放
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-28 13:55:50
農曆春節將至，為了讓全國各地的公務人員都能領到年終獎金和津貼，行政院長蘇貞昌在今（28）日的行政院院會中裁示，由中央政府協助地方政府年關資金調度，撥補達714億元，讓全國公務機關人員都能在春節前10天、也就是2月2日順利領到年終獎金和津貼，
行政院秘書長李孟諺轉述，蘇貞昌裁示，針對年關調度，中央協助地方政府，而每個地方政府的財政狀況不同，總調度金額達714億元，讓全國公務機關人員在農曆春節前10天，也就是2月2日能領到年終獎金和津貼。蘇貞昌也說，感謝主計總處、財政部和地方政府全力配合，讓年關資金能如數撥補，讓全國各公務機關人員都能順利領到薪水與獎金，過個好年。
李孟諺在行政院院會後記者會進一步說明，中央協助地方政府年關資金調度，很多地方政府可能因為金流的關係，並非財政出現問題，導致很多應該要入帳的稅金還沒入庫，才發生資金短絀的情況，因此中央把本來要撥補給地方政府的金額提前撥付。李孟諺也說，地方政府在資金調度下，因應年關將至，更加充裕，以避免產生資金不足、薪資和獎金無法如期發放的問題。至於714億元的金額，是與地方政府協調的結果。有些地方政府財政有狀況，有些沒問題，只是稅收還來不及入庫。