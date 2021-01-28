大紅口罩臉上戴 喜氣洋洋來防疫
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-28 15:45:07
Covid-19疫情近日嚴峻，警察除了維護治安、疏導交通外，還要配合里長、衛生局及市政府相關局處，而衛鴻國際股份有限公司總經理謝淵泉，同時身兼中華台越新住民關懷協會副理事長，也是臺中市大台中警察之友會第一辦事處繼中警友站副站長，觀察到繼中派出所的員警們是第一線最直接、最近距離民眾，而火車站更是許多外籍移工聚集地，於是為了這些第一層辛苦基層員警，便致電至繼中派出所所長楊明勳表示要贈送2600片防護口罩，除了兼顧防疫，充滿過年喜氣的紅色口罩，也溫暖了員警的心。
謝副站長為了感謝平日警察人員不眠不休地維持治安，在110年1月26日上午帶著2600片防護口罩來到繼中派出所，替「110年加強重要節日安全維護工作」期間辛苦的警察人員加油打氣，由所長楊明勳代表全體同仁接受，謝副站長表示員警除了「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作上，更在防疫上扮演重要角色，因此要做警察同仁強而有力的後盾，並透過此次拋磚引玉，希望更多人士來支持警察。楊所長特別代表同仁感謝謝副站長的支持，表示警察工作繁雜充滿不確定性，呼籲民眾如有病情疑慮或需諮詢時可撥打防疫專線1922，也提醒民眾謹記防疫三要點：1.外出戴口罩、2.肥皂勤洗手、3.拱手不握手。另外過年期間警方已經開始強化金融機構周邊巡邏密度，編排守望勤務增加見警率，也呼籲鄉親們錢財千萬不露白，警方也會提供民眾大額「存（提）款護鈔」等多項便民措施，市民朋友若有需求可逕向轄區派出所詢問並提出申請。