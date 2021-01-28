老公幫洗衣服卻嚇到哭！人妻驚揭「暗黑理由」 網全抖爆
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 16:03:44
台灣氣候潮濕，不少人家中必備一台除濕機，尤其逢雨季時，除濕機更是一大幫助。然而，就有一名人妻指出，自家老公都會洗衣服，但水源卻是來自於「除濕機的水」，這就讓她崩潰提問「請問遇到這種老公我該怎麼辦？我整個哭笑不得」，不少行家一看也嚇壞直呼「建議不要！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自家老公都會拿除濕機的水來洗衣服，「請問遇到這種老公我該怎麼辦？我整個哭笑不得...」。她還解釋，租房時房租本身就包辦了水費了，讓她無奈直呼「跟他說你這不是正常人的行為，他還要跟我辯。唉～想知道有人的老公也這麼誇張嗎！」貼文一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「除濕機的水超髒」、「我家除濕機的水不知道為什面都滑滑的似乎有長黴菌」、「超髒的，都直接倒掉」、「建議不要，除濕機的水真的很髒..」、「集房間裡面所有灰塵的一桶水拿來洗衣服....」、「好噁，我連拿來澆花都不敢」、「除濕機在除濕過程中會大量過濾空氣中的微粒，除濕機的水裡面都是空氣中的灰塵」。綜合網友看法，指出除濕機將潮濕空氣抽近機內後，濕氣經冷卻凝結成水滴，隨後進入水箱累積，但因抽濕機水流經過機器內部，不少地方累積灰塵和細菌等髒污，且若沒有長期沒有清洗，往往會成為細菌孳生溫床，最終所排出來的水其實是非常髒的。但就有人分享其餘用途，認為可將除濕機的水拿來沖馬桶，「那個水超髒欸...拿來沖馬桶就好，不然洗地板還要多一次沖水」、「母湯啦！頂多沖馬桶」、「不是只會拿來沖馬桶嗎」。（編輯：陳雅雲）