特企／渣打Futuremakers攜手西華飯店　年菜到府助弱勢

台北 ─ 春節是家家團圓的時刻，為了讓弱勢家庭也能感受年節溫暖，渣打Futuremakers公益計畫特別選在農曆春節前夕，與台北西華飯店攜手合作，由飯店主廚精心規畫兼具營養與美味的團圓年菜，並計畫在除夕夜前將年菜套餐宅配給弱勢家庭。針對家中沒有加熱設備的弱勢，渣打Futuremakers公益計畫更提供20台微波爐至社福夥伴的庇護家園，總計有近千人可望受惠，迎接溫暖的金牛年。

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渣打Futuremakers公益計畫支持16至35歲視障與中低收弱勢青年，幫助他們追求夢想。去年初，新冠肺炎疫情衝擊許多人的生活，渣打Futuremakers公益計畫即啟動緊急援助計畫，提供三餐採買與防疫物資，力挺全台超過300位弱勢青年平安度過難關。延續這股熱情，渣打銀行在農曆年前與西華飯店合作，由西華怡園中餐廳暨宴會廳主廚李湘華為弱勢家庭客製菜單，並帶領15位師傅烹調出紅燒蹄膀、佛跳牆、臘味糯米飯等經典年節佳餚的團圓套餐；渣打銀行員工更擔任志工，協助餐點的冷凍包裝。

渣打銀行將與中華民國無障礙科技發展協會、台北市視障者家長協會、勵馨社會福利事業基金會、臺北市立啟明學校、臺中市立啟明學校、高雄市立楠梓特殊學校等社福與教育夥伴合作，在除夕夜前以冷凍宅配把星級年菜送到200戶弱勢家庭的手中，此外，也準備50人份團圓桌菜並捐助20台微波爐予勵馨家園，總計將有850位弱勢青年與女性，在渣打Futuremakers的支持下，感受到寒冬中的暖意，度過新年團圓時刻。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示：「除夕夜家家團圓吃年夜飯是一年裡最溫暖的時刻，去年因為新冠疫情來襲，影響許多人的生活，視障朋友及弱勢青年更是面臨許多挑戰，渣打很開心能和西華飯店合作提供年菜給弱勢家庭，讓更多人能過個溫暖的年。未來也希望能號召更多企業與夥伴的參與，持續擴大翻轉弱勢青年未來，並推動社會共好的正能量。」

台北西華飯店總經理夏基恩說：「很榮幸能成為渣打Futuremakers公益計畫的夥伴，並且發揮所長獻上主廚的精湛手藝製作年節佳餚，這次為弱勢家庭規劃的菜色，除了是西華飯店的招牌菜色，更考量營養均衡，希望弱勢家庭能在用餐過程中感受到溫暖與祝福。」

渣打銀行於2019年正式啟動Futuremakers公益計畫，透過提供多元資源與實際行動，支持16至35歲視障與中低收弱勢青年的求學與就業發展，幫助他們在沒有不平等及偏見的前提下，無後顧之憂地追求夢想的未來。2020年服務超過1,200位弱勢青年，服務內容包括課後輔導、生活扶助、職涯諮詢、職業探索、技能檢定等。2013年至今幫助近600位視障人才成功且多元就業。