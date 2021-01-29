吵SARS誰封院滿無聊 邱明玉：2022前不會換蘇貞昌
新頭殼newtalk
2021-01-29 08:00:00
民眾黨首創直播政論節目《踢批批開講Live》今（28日）中午12時正式上線，首集邀請到資深媒體人黃暐瀚、邱明玉及民眾黨黨代表陳宥丞開講，對於藍綠近來為了2003年SARS期間誰下令和平醫院封院一事互相論戰，邱明玉直言吵這話題「滿無聊的」。而對於行政院長蘇貞昌近來支持度下滑，邱明玉認為主要還是因為開放萊豬，但她預測2022前蘇貞昌都不會下台；黃暐瀚也認為，除非蘇民調掉到3成，不然不會下台，蘇現在就是「歡喜做，甘願受」。
《踢批批開講Live》今天中午12時開播，首集由民眾黨發言人楊寶楨擔任主持人，未來每周四中午12點，將邀請名嘴及各黨派人士來暢談時事。談及藍綠兩黨近來為了2003年SARS期間和平醫院封院互噴口水，邱明玉直言吵這話題「滿無聊的」，SARS的經驗可以作為現在防疫參考，但實在沒有必要在「誰下令封院」這漩渦裡打轉。黃暐瀚則說，大家都覺得封院這件事做得不完美，可是沒有人想犯錯、沒有人想要醫護人員殉職，我們該做的是從悲劇中學習。台灣是言論自由社會，當然可以討論當年對錯，但此刻不是追究這件事的時候，更重要的是給桃園的醫護人員加油，不管是人力、物力、財力和鼓勵，從各方面給處在第一線的他們最實質的幫助。至於談及武漢肺炎（Covid-19）疫苗是否真的能用「晶片」來換？陳宥丞認為，在萊豬進口時，政府也說開放後能換來國際地位，事實證明沒任何改變，且疫苗是全世界搶著要，我們真的能換到嗎？黃暐瀚也提到，不能說「不給我疫苗就不賣你晶片」，因為晶片廠商並不是國營企業，我們不能「橫柴入灶」硬來，這件事政府還是可以跟廠商溝通，但不能強制。此外，台灣民意基金會近來發布民調顯示，蘇貞昌支持度在4個月內暴跌13.5%。邱明玉分析，民調暴跌最主要原因，還是開放萊豬，但她不覺得蘇貞昌會因此下台，「至少在2022之前都不會換！」邱明玉說，主要是蘇貞昌現在滿意度還有5成，先前林全、賴清德下台時還不到3成，沒太大理由撤換；且萊豬政策是總統蔡英文跟蘇貞昌一起決定，也不可能要蘇為此下台。而談及接任者，桃園市長鄭文燦雖然呼聲很高，邱明玉表示，鄭的當務之急是把桃園顧好，「不然後面都不用再想了！」黃暐瀚指出，除非蘇貞昌的民調掉到3成，不然不會下台，而他現在就是「歡喜做，甘願受」，在萊豬進口後，蘇貞昌的民調還有5成以上，該緊張的會是賴清德、鄭文燦，「你怎麼知道他沒有下一步？」黃暐瀚更斷言「所謂的核食是一定會進來」。黃暐瀚認為，蔡政府走抗中路線，需要美國、日本幫忙，核食進口議題不是空穴來風，開放的門檻也比較低，或許開放的速度會比大家想像的還快。他分析，核食進口議題當然會消耗蘇貞昌的聲量，「但問題是蘇貞昌會不會是2024的人選？如果不是，消耗又如何？」而在社會都還在吵萊豬議題時進口核食，屆時大家又跑去罵核食，就忘記萊豬了，國民黨推的萊豬公投也會跟著失敗。新聞來源為Newtalk 新頭殼